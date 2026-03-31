Vonat tetejére mászott egy fiatal Szombathelyen: áramütés érte, életveszélyesen megsérült – fotók

Súlyos baleset történt Szombathelyen, amikor egy fiatal felmászott egy vasúti kocsi tetejére. Az áramütés következtében a fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett. A megdöbbentő tragédiáról a Vas vármegyei hírportál osztott meg részleteket.

Forrás: Vaol.hu

Vonat tetején érte áramütés a fiatalt Szombathelyen

A 112press.hu információi szerint egy 18 év alatti fiatal szombaton mászott fel egy vagon tetejére Szombathelyen. A portál úgy tudja, hogy a fiatal valószínűleg nem öngyilkossági szándékkal, hanem „poénból” ment fel a vonatra.

Sajtóértesülések szerint a sérült fiú nem volt egyedül, legalább egy társa is lehetett vele, aki a baleset után elhagyta a helyszínt.

A baleset helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a rendőrök és a mentősök.

Abban a házban halt tűzhalált az özvegy, ahol néhány hete a férje szenvedett halálos áramütést

Háztűzhöz riasztották a tűzoltókat Sárvárra hétfő délután. Három hete halálos áramütés ért egy férfit annál az épületnél, ahol most az özvegy holttestét találták meg.