Az ukránok csak azt kapják vissza, amit érdemelnek, többet nem

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Terrorelhárítási Központ akciót hajtott végre március 5-én, ennek során hét ukrán állampolgárt és egy páncélozott aranykonvojt állítottak meg. A járművek Ausztriából Ukrajnába szállítottak készpénzt és aranyat: 40 millió dollárt, 35 millió eurót, valamint 9 kilogramm aranyat, ami összesen több mint 27 milliárd forintnak felel meg – írta a Blikk.hu.

Csak az aranykonvoj járművei térnek vissza az ukránokhoz, a milliárdos szállítmányt a hatóság felügyeli

Fotó: Terrorelhárítási Központ

A hatóság közlése szerint az Oscsadbank páncélozott járműveit visszaadják, de a pénz és az arany nélkül. A hivatal szerint az autók sosem voltak lefoglalva, így jogi zárolásról sem beszélhetünk. Az ukrán bankot képviselő Horváth Lóránt ügyvéd szerint a páncélozott járművek több mint négy napig és nyolc óráig magyar állami kézben voltak, jogalap nélkül, mielőtt életbe lépett a kormányrendelet.

Lázár János miniszter a hétfői sajtótájékoztatón egyenes volt:

Nem tudjuk valójában, hogy ki és miért küldte ezt a lóvét. Azt tudjuk, hogy az ukránok nagyon idegesek. Nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárásától nem volt független a lépésünk. Mert ha megzsarolnak bennünket, azért mégse lehetünk annyira hülyék, hogy hagyjuk magunkat.

Az aranykonvoj kapcsán korábban az is kiderült, Zelenszkij elnök kulcsembere személyesen felügyelte, hogy a szállítmány elérjen a célállomásra. Ukrán oknyomozók derítették ki, hogy a történet egyik főszereplője nem mindennapi karriert futott be az ukrán titkosszolgálatoknál. A konvojt Hennagyij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt vezérőrnagya kísérte.