Ukrán aranykonvoj: a szakértő szerint valami nem stimmel a pénzszállító autóval

– Vannak furcsa részletek az ukrán aranykonvoj pénzszállító autóiról készült képeken – nyilatkozta az Origónak egy névtelenséget kérő szakember, aki maga is éveken át szállított pénzt több bank számára az országhatáron innen és túl. Mielőtt rátérnénk a furcsaságokra, érdemes röviden visszaidézni, hogy mi történt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy korábbi titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító járművet fogott el, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást az aranykonvoj ügyében.

Az aranykonvoj egyik járművének belseje: a szakértő szerint nem szokványos a rakomány elrendezése

Fotó: Facebook.com/ Magyarország Kormánya

Ukrán aranykonvoj a szakértő szemével

Az Origónak megszólaló szakembernek a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent videót mutattuk meg, amelyen az látszik, ahogyan a járműveken rajtaütnek a TEK terrorelhárítói.

A szakértő szerint a járművek valóban pénzszállító autók. A felvételeken kiszúrta, hogy megvastagították a szélvédőt, valamint a raktér elülső részénél levő kis ablak is az ilyen járművek szokásos jellemzője. Erre utal a belső tér is: látszik, hogy a teherautó fémlemezekkel van megerősítve, a jármű golyóálló és akár kisebb robbanásokat is problémamentesen át tud vészelni.

Ami viszont szokatlan, az a műanyag zsákokban levő, rongyokkal letakart, a jármű belsejéhez gumipókkal rögzített rakomány.

A hivatalos szállítmányoknál ilyesmi aligha fordulhat elő: a pénzszállító páncélozott járművekben külön pénzkazetták, széfek vannak. Vagyis, ha valaki fel is tud törni egy ilyen gépkocsit, akkor sem férhet hozzá közvetlenül az ott tárolt pénzhez.

Mire utal mindez?

A szakember szerint számos dologra utalhat a pénz hányaveti kezelése, ám két olyan lehetőség van, ami valószínű:

Előfordulhat, hogy ez bevett módszer az amúgy sem a rendszeretetükről híres ukránoknál;

ám az is lehet, hogy ez nem egy hivatalos szállítmány, hanem valakinek a magánvagyona, amelyet nem a bank, hanem egy pénzszállító cég juttat el a célállomásra. Az ilyen fuvaroknál jóval lazábbak lehetnek a szabályok, mint a bankközi pénztranszfereknél.

Korábban az ukrán külügyminiszter arról írt, hogy a pénz Ausztriából, a Raiffeisen Bank Austria pénzintézettől indult és az ukrán Oschadbankba (Takarékbank) tartott. Bár ezt nem konkretizálta a tárcavezető, de szavai arra utalnak, hogy ez egy hivatalos szállítmány volt a két bank között. Ám a rakomány „csomagolása” nem egészen erre utal.

Az Origo ezért kérdésekkel fordult az eset kapcsán a Raiffeisen Bank Austriához. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

A hatóság már döntött a hét ukrán sorsáról

A Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken délelőtt közölte: a korábbi ukrán titkosszolgálati tábornokot és hat munkatársát azonnali hatállyal kiutasítják az országból. A hatóságok délelőtt azt is felfedték, hogy nem ez volt az első és egyetlen szállítmány, ami Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartott: az idei évben eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV nyomozást indított az ügyben.