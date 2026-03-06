Ukrán aranykonvoj: a szakértő szerint valami nem stimmel a pénzszállító autóval

Hírlevél
Valami nem stimmel az ukrán pénzszállító autókkal az Origo által megszólaltatott szakértő szerint, aki maga is együtt dolgozik hazai bankokkal. Az aranykonvoj mindkét járműve rendes pénzszállító jármű, az ilyen gépkocsik jellemzőivel, ám a szakértő kiemelte: az értékes rakományt nem szokták ilyen módon behányni a raktérbe. A kérdés, hogy ez egy hivatalos bankok közti szállítmány, vagy valami egészen más volt?
– Vannak furcsa részletek az ukrán aranykonvoj pénzszállító autóiról készült képeken – nyilatkozta az Origónak egy névtelenséget kérő szakember, aki maga is éveken át szállított pénzt több bank számára az országhatáron innen és túl. Mielőtt rátérnénk a furcsaságokra, érdemes röviden visszaidézni, hogy mi történt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy korábbi titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító járművet fogott el, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást az aranykonvoj ügyében.

Az aranykonvoj egyik járművének belseje: a szakértő szerint nem szokványos a rakomány elrendezése.
Az aranykonvoj egyik járművének belseje: a szakértő szerint nem szokványos a rakomány elrendezése
Fotó: Facebook.com/ Magyarország Kormánya

Ukrán aranykonvoj a szakértő szemével

Az Origónak megszólaló szakembernek a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent videót mutattuk meg, amelyen az látszik, ahogyan a járműveken rajtaütnek a TEK terrorelhárítói.

A szakértő szerint a járművek valóban pénzszállító autók. A felvételeken kiszúrta, hogy megvastagították a szélvédőt, valamint a raktér elülső részénél levő kis ablak is az ilyen járművek szokásos jellemzője. Erre utal a belső tér is: látszik, hogy a teherautó fémlemezekkel van megerősítve, a jármű golyóálló és akár kisebb robbanásokat is problémamentesen át tud vészelni. 

Ami viszont szokatlan, az a műanyag zsákokban levő, rongyokkal letakart, a jármű belsejéhez gumipókkal rögzített rakomány.

A hivatalos szállítmányoknál ilyesmi aligha fordulhat elő: a pénzszállító páncélozott járművekben külön pénzkazetták, széfek vannak. Vagyis, ha valaki fel is tud törni egy ilyen gépkocsit, akkor sem férhet hozzá közvetlenül az ott tárolt pénzhez.

Mire utal mindez?

A szakember szerint számos dologra utalhat a pénz hányaveti kezelése, ám két olyan lehetőség van, ami valószínű:

  • Előfordulhat, hogy ez bevett módszer az amúgy sem a rendszeretetükről híres ukránoknál;
  • ám az is lehet, hogy ez nem egy hivatalos szállítmány, hanem valakinek a magánvagyona, amelyet nem a bank, hanem egy pénzszállító cég juttat el a célállomásra. Az ilyen fuvaroknál jóval lazábbak lehetnek a szabályok, mint a bankközi pénztranszfereknél.

Korábban az ukrán külügyminiszter arról írt, hogy a pénz Ausztriából, a Raiffeisen Bank Austria pénzintézettől indult és az ukrán Oschadbankba (Takarékbank) tartott. Bár ezt nem konkretizálta a tárcavezető, de szavai arra utalnak, hogy ez egy hivatalos szállítmány volt a két bank között. Ám a rakomány „csomagolása” nem egészen erre utal. 

Az Origo ezért kérdésekkel fordult az eset kapcsán a Raiffeisen Bank Austriához. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

A hatóság már döntött a hét ukrán sorsáról

A Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken délelőtt közölte: a korábbi ukrán titkosszolgálati tábornokot és hat munkatársát azonnali hatállyal kiutasítják az országból. A hatóságok délelőtt azt is felfedték, hogy nem ez volt az első és egyetlen szállítmány, ami Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartott: az idei évben eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV nyomozást indított az ügyben.

 

