Látványos felvétel jelent meg az ukrán aranykonvoj elleni akcióról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító járművet fogott el, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást az aranykonvoj ügyében.

Az aranykonvoj elfogásáról készült felvételt a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon tették közzé

Fotó: részlet a videóból

– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere. Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Kiemelték: ezeket figyelembe véve a mai napon kiutasításra kerülnek Magyarország területéről.

Videón az aranykonvoj-akció

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon az imént egy látványos felvételt tettek közzé a pénzszállítók elfogásáról.