Hihetetlen, mit tett egy beteg, amikor nem őt hívták be a vizsgálatra

Tavaly novemberben egy férfi dührohamot kapott a szombathelyi kórház sürgősségi osztályán, miután a radiológián másik beteget hívtak be vizsgálatra előtte. A férfi berontott a röntgenrendelőbe és megütötte az asszisztenst.
A Vas Vármegyei Főügyészség közleménye szerint vádat emeltek egy férfi ellen, aki 2025 novemberében Szombathelyen, a kórház sürgősségi osztályán elveszítette a türelmét és bántalmazott egy asszisztenst – írta a Vaol.hu.
Azért ütött, mert nem őt hívta be az asszisztens
A férfi azért dühöngött, mert a radiológiai szakasszisztens nem őt hívta be, hanem egy másik beteget vizsgálatra. Szó szerint berontott a rendelő ajtóján,
és egy „én voltam itt először” felkiáltással felpofozta az asszisztenst.
A bántalmazás könnyű sérülést okozott az egészségügyi dolgozónak. A Szombathelyi Járásbíróság dönt majd arról, milyen büntetőjogi következményekkel jár a férfi tette.
