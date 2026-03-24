Hihetetlen, mit tett egy beteg, amikor nem őt hívták be a vizsgálatra

A Vas Vármegyei Főügyészség közleménye szerint vádat emeltek egy férfi ellen, aki 2025 novemberében Szombathelyen, a kórház sürgősségi osztályán elveszítette a türelmét és bántalmazott egy asszisztenst – írta a Vaol.hu.

A szombathelyi kórház radiológiai asszisztense könnyű sérülést szenvedett

Fotó: Zakir Rushanly/pexels

Azért ütött, mert nem őt hívta be az asszisztens

A férfi azért dühöngött, mert a radiológiai szakasszisztens nem őt hívta be, hanem egy másik beteget vizsgálatra. Szó szerint berontott a rendelő ajtóján,

és egy „én voltam itt először” felkiáltással felpofozta az asszisztenst.

A bántalmazás könnyű sérülést okozott az egészségügyi dolgozónak. A Szombathelyi Járásbíróság dönt majd arról, milyen büntetőjogi következményekkel jár a férfi tette.