95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

900 négyzetméteren lángol az asztalosműhely – videóval

Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók egy gyulai telephelyre, ahol hatalmas lángok csaptak fel. Az asztalosműhely percek alatt teljes terjedelmében égni kezdett.
Komoly riadalmat okozott egy gyulai tűzeset, amikor egy asztalosműhely kapott lángra a város egyik utcájában. A több száz négyzetméteres épületben gyorsan elterjedt a tűz, így a helyszínre riasztott egységeknek azonnal közbe kellett lépniük – írta a Beol.hu.

Pusztított a tűz az asztalosműhelyben
Pusztított a tűz az asztalosműhelyben
Hatalmas területen pusztított a tűz, szinte teljesen leégett az asztalosműhely

A Béke utcába érkező hivatásos tűzoltók több oldalról kezdték meg az oltást, összesen négy vízsugárral próbálták megfékezni a lángokat. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is segítette, hogy minél gyorsabban sikerüljön kontroll alá vonni a tüzet.

A mintegy 900 négyzetméteres épületben keletkezett tűz komoly kihívás elé állította az egységeket, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a további terjedést. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy történt-e sérülés, a tűz keletkezésének okát vizsgálják.

Rémisztő perceket élhettek át egy hajdúszoboszlói utcában is, amikor egy garázsból hirtelen füst és lángok csaptak fel. A tűz gyorsan terjedt és végül egy ember kórházba szállításával zárult az eset.

 

