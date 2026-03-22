900 négyzetméteren lángol az asztalosműhely – videóval

Komoly riadalmat okozott egy gyulai tűzeset, amikor egy asztalosműhely kapott lángra a város egyik utcájában. A több száz négyzetméteres épületben gyorsan elterjedt a tűz, így a helyszínre riasztott egységeknek azonnal közbe kellett lépniük – írta a Beol.hu.

Pusztított a tűz az asztalosműhelyben

Hatalmas területen pusztított a tűz, szinte teljesen leégett az asztalosműhely

A Béke utcába érkező hivatásos tűzoltók több oldalról kezdték meg az oltást, összesen négy vízsugárral próbálták megfékezni a lángokat. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is segítette, hogy minél gyorsabban sikerüljön kontroll alá vonni a tüzet.

A mintegy 900 négyzetméteres épületben keletkezett tűz komoly kihívás elé állította az egységeket, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a további terjedést. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy történt-e sérülés, a tűz keletkezésének okát vizsgálják.

Rémisztő perceket élhettek át egy hajdúszoboszlói utcában is, amikor egy garázsból hirtelen füst és lángok csaptak fel. A tűz gyorsan terjedt és végül egy ember kórházba szállításával zárult az eset.