A terhelt 2021. december 14-én 21 óra körül Debrecen belterületén, esti látási viszonyok között, jól megvilágított útszakaszon, utas nélkül közlekedett autójával. A sofőr figyelmetlensége miatt későn vette észre az ittas, út szélén fekvő férfit, aki még korábban elesett. A vádlott a jármű jobb oldali kerekeivel, közel 50 kilométer/órás sebességgel átgázolt a sértetten – számolt be a Bíróság.hu.

Fogházba megy, mert átgázolt egy út szélén fekvő emberen, majd továbbhajtott Fotó: illusztráció/Pexels

A jármű vezetője annak ellenére, hogy észlelte a jelentős döccenéssel járó közúti balesetet, nem állt meg, és nem győződött meg arról, hogy van-e segítségnyújtásra szoruló sérült. Az elütött 65 éves férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Átgázolt a férfin, fogházba megy

Az elsőfokon eljárt Debreceni Járásbíróság 2025. július 11-én a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében és segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettében mondta ki bűnösnek.

A férfit ezért 1 év 7 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte, 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, valamint végleges hatállyal eltiltotta a közúti járművezetéstől.

Az ügyész akkor az ítélet ellen súlyosítás miatt, míg a vádlott és védője felmentés érdekében jelentett be fellebbezést.

Jogerős ítélet született

A Debreceni Törvényszék szerint az első fokon eljáró bíróság az enyhítő és a súlyosító körülményeket is helyesen vette számba, sem súlyosabb, sem enyhébb büntetés kiszabására nem látott lehetőséget, így azon nem változtatott. Így a Debreceni Járásbíróság ítélete jogerőre emelkedett.

Hallotta a koppanást, mégis sorsára hagyta a súlyosan sérült kerékpárost

Súlyos közlekedési baleset történt Nógrád vármegyében, amikor egy furgon sofőrje elütött egy szabályosan közlekedő biciklist. A kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett, a sofőr azonban segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.