halálos baleset

ATV okozott halálos balesetet a 11-esen

Durva baleset történt vasárnap este Romániában, a 11-es országúton. Egy ember meghalt, egy másik súlyosan megsérült a karambolban, amelyben egy ATV is érintett.
Autóval ütközött egy ATV Lemhény és Nyujtód között a 11-es országúton március 29-én a Román Rendőrség Info Trafic szolgálata szerint – írta meg a Maszol.ro. A karambolban az ATV-n ülő egyik ember a helyszínen meghalt, a másik pedig súlyosan megsérült. A mentés és a helyszínelés idejére teljesen lezárták az utat. A forgalom – a hatóságok tájékoztatása szerint – 22 óra után újraindult.

ATV okozott halálos baleset Romániában
Mi az ATV? Tudta? Nemcsak egy tévécsatorna!

Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogyan definiálná ezt a járművet. "Az ATV az angol all-terrain vehicle rövidítése, és olyan motoros járművet jelent, amelyet kifejezetten terepre terveztek. A hivatalos meghatározások szerint általában kormányrúddal irányítják, a vezető nyeregszerű ülésen ül rajta, és jellemzően három vagy négy kerékkel készül, bár a hétköznapi szóhasználatban legtöbbször a négykerekű változatra gondolnak. A „quad” ehhez nagyon közeli, köznyelvi megnevezés, ezért a két szót sokszor szinonimaként használják, de híranyagban az ATV valamivel pontosabb és hivatalosabb. Ebben az ügyben tehát nyugodtan írhatod azt, hogy egy személyautó és egy ATV, azaz egy négykerekű terepjármű ütközött össze" – írta a ChatGPT. 

Eközben a szlovákokat Jákli Mónika ügye foglalkoztatja, akinek a halálos balesete körül még mindig túl sok a kérdőjel. Megkerestük a nyomozókat, hogy válaszoljanak pár kérdésre. Kattintson és megtudja, mire jutottunk! 

 

