ATV okozott halálos balesetet a 11-esen

Autóval ütközött egy ATV Lemhény és Nyujtód között a 11-es országúton március 29-én a Román Rendőrség Info Trafic szolgálata szerint – írta meg a Maszol.ro. A karambolban az ATV-n ülő egyik ember a helyszínen meghalt, a másik pedig súlyosan megsérült. A mentés és a helyszínelés idejére teljesen lezárták az utat. A forgalom – a hatóságok tájékoztatása szerint – 22 óra után újraindult.

ATV okozott halálos baleset Romániában

Mi az ATV? Tudta? Nemcsak egy tévécsatorna!

Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogyan definiálná ezt a járművet. "Az ATV az angol all-terrain vehicle rövidítése, és olyan motoros járművet jelent, amelyet kifejezetten terepre terveztek. A hivatalos meghatározások szerint általában kormányrúddal irányítják, a vezető nyeregszerű ülésen ül rajta, és jellemzően három vagy négy kerékkel készül, bár a hétköznapi szóhasználatban legtöbbször a négykerekű változatra gondolnak. A „quad” ehhez nagyon közeli, köznyelvi megnevezés, ezért a két szót sokszor szinonimaként használják, de híranyagban az ATV valamivel pontosabb és hivatalosabb. Ebben az ügyben tehát nyugodtan írhatod azt, hogy egy személyautó és egy ATV, azaz egy négykerekű terepjármű ütközött össze" – írta a ChatGPT.

