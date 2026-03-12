Már csak a holttestét találták meg a 7 éves, autista kislánynak

A nem beszélő autista kislány édesanyja március 11-én értesítette a rendőrséget, hogy gyermeke eltűnt a texasi Pearland városában. A hatóság tájékoztatása szerint a 7 éves kislány gyalog, egy színes, batikolt ruhában hagyta el otthonát, és csak egy iPadet vitt magával. A rendőrség azonnal megkezdte a gyermek felkutatását, a műveletben kutyás egységek, drónok és több keresőcsapat is részt vett – írja a People.

Egy tó vizébe fulladt az eltűnt autista kislány Fotó: illusztráció/Pexels

Búvárok találták meg az autista kislány holttestét

A kutyák egy víztározó tó környékére vezették a keresőket, ott azonban elvesztették a szagnyomot. Eközben a hatóságok ugyanezen a területen bemérték a kislány iPadjének jelét. A houstoni rendőrség búvárcsapatának segítségével végül 14:45-kor emelték ki Skylar holttestét a vízből.

A tragédia után tartott sajtótájékoztatón a rendőrség szóvivője elmondta: semmi nem utal arra, hogy a kislány eredetileg is ide akart jönni, a hatóságok pedig megpróbálják rekonstruálni, milyen útvonalon juthatott el a tóig. Chad Rogers közölte azt is, hogy az autizmussal élő gyermekek esetében különösen nagy kockázatot jelentenek a vízfelületek, ezért a drónos keresőcsapat rögtön a közeli vizeket és azok környezetét kezdte átvizsgálni.

