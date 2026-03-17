Egy pillanat alatt pokollá vált az udvar – így csaptak fel a lángok egy töltőn lévő autóból

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy családi ház udvarán történt ijesztő eset Pest vármegyében. Az autó tűz percek alatt akkora lángokat okozott, hogy a ház is veszélybe került. A helyszínen lévők lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett még nagyobb baj.
Link másolása
Vágólapra másolva!
családi házelektromos autókpest vármegyébenócsántűztűzoltóautóakkumulátor

Komoly riadalmat okozott egy autó tűz Ócsán, ahol egy jármű töltés közben gyulladt ki egy családi ház udvarán. A túlmelegedett akkumulátor lángra kapott és pillanatok alatt az egész autót elborította a tűz – írta a Borsonline.hu.

Az autó tűz után a jármű szinte teljesen kiégett az ócsai családi ház udvarán
Forrás: Dabas HTP/Facebook

Autó tűz Ócsán – percek alatt teljesen lángba borult a jármű

A helyszínen lévők gyorsan reagáltak: az égő autót az utcára tolták, hogy a lángok ne érjék el a házat. Két embert a mentők kórházba vittek megfigyelésre.

Mire a tűzoltók kiérkeztek, a jármű már teljes terjedelmében égett. A dabasi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, miközben folyamatosan figyelték az akkumulátor hőmérsékletét is.

Az tűzoltás közben kiderült, hogy az akkumulátor belseje továbbra is egyre forróbb. A külső hűtés önmagában nem volt elegendő.

Végül speciális oltólándzsát alkalmaztak, amivel közvetlenül az akkumulátorcsomagba juttattak vizet, így sikerült visszahűteni a túlforrósodott cellákat.

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívta a figyelmet az elektromos autók töltésének megfelelő használatáról:

Az elektromos autókat kizárólag a járműhöz tartozó töltővel, hosszabbító közbeiktatása nélkül töltsd!

– írták.

A többi fotót a Facebook posztban lehet megtekinteni.

 

Ezenkívül egy másik tűzeset is felütötte a fejét Komáromban: itt már a lángoló családi háznál a fiatal kadétok is besegítettek a tűz megfékezésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!