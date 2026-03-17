Egy pillanat alatt pokollá vált az udvar – így csaptak fel a lángok egy töltőn lévő autóból

Komoly riadalmat okozott egy autó tűz Ócsán, ahol egy jármű töltés közben gyulladt ki egy családi ház udvarán. A túlmelegedett akkumulátor lángra kapott és pillanatok alatt az egész autót elborította a tűz – írta a Borsonline.hu.
Autó tűz Ócsán – percek alatt teljesen lángba borult a jármű
A helyszínen lévők gyorsan reagáltak: az égő autót az utcára tolták, hogy a lángok ne érjék el a házat. Két embert a mentők kórházba vittek megfigyelésre.
Mire a tűzoltók kiérkeztek, a jármű már teljes terjedelmében égett. A dabasi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, miközben folyamatosan figyelték az akkumulátor hőmérsékletét is.
Az tűzoltás közben kiderült, hogy az akkumulátor belseje továbbra is egyre forróbb. A külső hűtés önmagában nem volt elegendő.
Végül speciális oltólándzsát alkalmaztak, amivel közvetlenül az akkumulátorcsomagba juttattak vizet, így sikerült visszahűteni a túlforrósodott cellákat.
A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívta a figyelmet az elektromos autók töltésének megfelelő használatáról:
Az elektromos autókat kizárólag a járműhöz tartozó töltővel, hosszabbító közbeiktatása nélkül töltsd!
– írták.
