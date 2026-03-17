Két nap alatt két autót lopott ez a 20 éves fiatal – mutatjuk, hogyan csinálta!

Két nap alatt két kocsit is megszerzett egy 20 éves srác Heves vármegyében. A fiatalnak nem kellett sokat erőlködnie: mindkét autó ajtaja nyitva állt, a kulcs pedig benn maradt – így az autólopás percek alatt megtörtént – írta a Heol.hu.

Nyitva hagyott autók és benn felejtett kulcs – így történt a gyors autólopás

Első akciójára március 12-én hajnalban került sor Tarnazsadányban: beszállt egy autóba, ami nyitva volt, beült és elhajtott. Közben Jászapátin és Hevesen is furikázott, majd a városban hagyta a járművet.

Másnap délután újabb lehetőségre bukkant Hevesen.

A következő autót is nyitva találta, beindította a benn felejtett kulccsal és elvitte. Sőt, később még el is adta a kocsit.

A 20 éves férfi jármű önkényes elvétele és lopás miatt gyorsított eljárásban felelhet tettéért.

A Heves vármegyei rendőrség mindenkit óvatosságra int: soha ne hagyd az autót nyitva és a kulcsot mindig vidd magaddal, így jóval kisebb az autólopás esélye.

Míg Heves megyében két nap alatt két autó tűnt el villámgyorsan egy fiatal miatt, Siófokon egy férfi egy éttermi állásinterjún használta ki a lehetőséget: a séf mobilját tette zsebre, majd visszautasította az állást és nyomtalanul elviharzott vonattal.