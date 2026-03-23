Elképesztő sztorival állt elő a rendőrségen egy keszthelyi férfi, de ráfázott

Megdöbbentő, ugyanakkor mulatságos autólopási esetről adott hírt közösségi oldalán a Zala vármegyei rendőrség. Mint írják, szombat reggel bement a Keszthelyi Rendőrkapitányságra egy férfi, aki az állította, hogy az éjszaka során valaki elvitte a gépjárművét. Kiderült, hogy ugyanezt az autót előző este tíz órakor a rendőrök megpróbálták megállítani Gyenesdiáson. A jármű vezetője azonban nagy gázt adva elhajtott, később pedig megcsúszott, és egy ház udvarába csapódott.

Fotó: Zala vármegyei rendőrség/Facebook

Lelepleződött az autólopás meséje

A keszthelyi rendőrök hamar felismerték a bejelentést tevő férfiben az éjszaka elmenekülő sofőrt. Gyanújukat megerősítette egy VÉDA kapus felvétel is, amelyen tisztán látszott, hogy ő vezette a járművet. Az 55 éves helyi férfi ezután beismerte, hogy senki nem lopta el az autóját, csak mivel alkoholt fogyasztott, nem akart megállni a járőröknek. Inkább elmenekült, majd balesetet szenvedett. Ezután gyalog elindult haza, otthon pedig ivott még egyet és lefeküdt aludni.

