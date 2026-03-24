Tojással dobálta és forró vízzel öntötte le édesanyját a vezsenyi rém – de ez még csak a kezdet volt

Egy vezsenyi férfi története rávilágít arra, hogyan vezethet a felelőtlen viselkedés komoly következményekhez. Az autólopás és a szabályszegés mellett az édesanyjával szembeni durva bánásmód miatt is bíróság elé állították, adta hírül a Szoljon.hu.
Autólopás és családi erőszak – a rendőrség már nem tűrhette tovább
A Szolnoki Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet szabályainak megsértése miatt indítványozta egy 55 éves férfi letartóztatását.
Az ügy kezdete tavaly év végére nyúlik vissza:
a Szolnok környékén élő 55 éves férfi egy utcán parkoló, négymillió forint értékű teherautót lopott el.
A teherautóban készpénz is volt – ezer euró és negyvenezer forint –, továbbá a sértett személyi igazolványa, vezetői engedélye, sofőrkártyája, két bankkártyája, TB- és adókártyája, használt ruhái, egy hurkatöltő és különféle élelmiszerek is, mindezeket magával vitte a férfi. Tiszakécskén a rendszámot leszerelte és az indítókulccsal együtt elrejtette – számolt be a történtekről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szóvivője.
A rendőrség korábban azt is közölte, hogy a férfi a lopott teherautóval nyugodtan elment fürdőzni, miközben a járműben talált pénzből tankolt és reggelit is vett magának.
2026 január 8-án az ügyészség javasolta a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatását, aki korábban felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követett el bűncselekményt. A bíróság ekkor még csak annyit rendelt el, hogy a férfit bűnügyi felügyelet alá helyezzék és lakóhelyét nem hagyhatja el – számolt be dr. Lánczi Rajmund ügyészségi szóvivő.
Hozzátette: a járásbíróság előírta, hogy a felügyelet szabályait egy technikai eszközzel kell ellenőrizni. Az eszköz azonban 2026. február 9-én ismeretlen okból tönkrement, ezért a rendőrség a felügyelet szabályait napi ellenőrzéssel biztosította.
Az ellenőrzések során március 5-én a férfit egy élelmiszerboltban fogták el.
Nadrágjára erősítve egy 16 centis vadászkést találtak, amit a rendőrök elvettek tőle.
Az üzlet eladói azt is elmondták, hogy a férfi szinte minden nap betér a boltba – részletezte a szóvivő.
Az édesanyja sem volt biztonságban
Március 18-án a rendőrök a férfii ingatlanában is többször intézkedtek, mert az édesanyja a férfi agresszív fellépése miatt a hatóság segítségét kérte. A 77 éves nő elmondta:
a férfi rendszeresen durva volt vele, kést vágott az asztalba, forró vizet öntött rá és tojással dobálta.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője hozzátette:
A férfi édesanyja az intézkedés során nyilatkozott arról is, nem engedélyezi, hogy a továbbiakban az elrendelt bűnügyi felügyelet a nő és a volt férje tulajdonában lévő ingatlanban kerüljön végrehajtásra.
Kiemelte: mindezen körülményekre tekintettel a járási ügyészség ismét indítványozta a férfi letartóztatását, amit a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelt.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.