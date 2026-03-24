Tojással dobálta és forró vízzel öntötte le édesanyját a vezsenyi rém – de ez még csak a kezdet volt

Egy vezsenyi férfi története rávilágít arra, hogyan vezethet a felelőtlen viselkedés komoly következményekhez. Az autólopás és a szabályszegés mellett az édesanyjával szembeni durva bánásmód miatt is bíróság elé állították, adta hírül a Szoljon.hu.

Autólopás és családi erőszak – a rendőrség már nem tűrhette tovább

A Szolnoki Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet szabályainak megsértése miatt indítványozta egy 55 éves férfi letartóztatását.

Az ügy kezdete tavaly év végére nyúlik vissza:

a Szolnok környékén élő 55 éves férfi egy utcán parkoló, négymillió forint értékű teherautót lopott el.

A teherautóban készpénz is volt – ezer euró és negyvenezer forint –, továbbá a sértett személyi igazolványa, vezetői engedélye, sofőrkártyája, két bankkártyája, TB- és adókártyája, használt ruhái, egy hurkatöltő és különféle élelmiszerek is, mindezeket magával vitte a férfi. Tiszakécskén a rendszámot leszerelte és az indítókulccsal együtt elrejtette – számolt be a történtekről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szóvivője.

A rendőrség korábban azt is közölte, hogy a férfi a lopott teherautóval nyugodtan elment fürdőzni, miközben a járműben talált pénzből tankolt és reggelit is vett magának.

2026 január 8-án az ügyészség javasolta a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatását, aki korábban felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követett el bűncselekményt. A bíróság ekkor még csak annyit rendelt el, hogy a férfit bűnügyi felügyelet alá helyezzék és lakóhelyét nem hagyhatja el – számolt be dr. Lánczi Rajmund ügyészségi szóvivő.

Hozzátette: a járásbíróság előírta, hogy a felügyelet szabályait egy technikai eszközzel kell ellenőrizni. Az eszköz azonban 2026. február 9-én ismeretlen okból tönkrement, ezért a rendőrség a felügyelet szabályait napi ellenőrzéssel biztosította.

Az ellenőrzések során március 5-én a férfit egy élelmiszerboltban fogták el.

Nadrágjára erősítve egy 16 centis vadászkést találtak, amit a rendőrök elvettek tőle.

Az üzlet eladói azt is elmondták, hogy a férfi szinte minden nap betér a boltba – részletezte a szóvivő.