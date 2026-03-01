Videón a népligeti autós üldözés – civilek kapták el az ámokfutókat

Akciófilmbe illő jeleneteket rögzített egy járőrkocsi fedélzeti kamerája pénteken délután. Az autós üldözés akkor kezdődött, amikor Ferencvárosban, a Szent István kórháznál egy nagy sebességgel érkező Renault nem adott elsőbbséget egy férfinek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, és majdnem elgázolta. Ezt látva egy arra járőröző rendőrpáros megkülönböztető fény- és hangjelzéssel próbálta megállítani a járművet. A sofőr azonban megállás nélkül továbbhajtott, ezért a járőrök követni kezdték – számolt be a megdöbbentő esetről a Police.hu.

Az autós üldözést rögzítette a járőrkocsi fedélzeti kamerája Fotó: részlet a videóból/Police.hu

A menekülő járművezető az Üllői úti felüljáró után szabálytalanul balra kanyarodott a Népliget irányába, ahol a sínekre hajtott. Az autót a padka megdobta, ezért az úttestre visszatérve nekiütközött három másik gépkocsinak. Az egyik vétlen autóban egy személy könnyebben megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A balesetet okozó járműből ezután négyen kiugrottak és elszaladtak.

Futással ért véget az autós üldözés

Az immár gyalogosan menekülő 24 éves sofőrt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem két hallgatója egy közeli buszmegállóban feltartóztatta, majd átadta a rendőröknek. A férfi szintén könnyű sérülést szenvedett, így őt is kórházba vitték. Az anyósülésen utazó 22 éves férfit egy arra járó állampolgár tartotta vissza a hatóság megérkezéséig.

Az intézkedés során mindkét fiatalembernél droggyanús anyagot találtak, az autó másik két utasát jelenleg is keresik a hatóságok.

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya a sofőr ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt indított büntetőeljárást, továbbá vizsgálják a járművezetést ittas és bódult állapotban, valamint az engedély nélküli vezetést is. A fiatal férfit a rendőrök őrizetbe vették.

A 22 éves utast a X. kerületi nyomozók kábítószer birtoklása és segítségnyújtás elmulasztása megalapozott gyanújával hallgatták ki.

