Videón a népligeti autós üldözés – civilek kapták el az ámokfutókat

Február 27-én kora délután Budapest IX. kerületében egy sofőr kis híján elgázolt egy gyalogost, majd a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett. Az autós üldözést rögzítette a járőrkocsi fedélzeti kamerája. A jármű vezetőjét és egyik utasát civil összefogással sikerült megállítani, két társukat jelenleg is keresik.
Akciófilmbe illő jeleneteket rögzített egy járőrkocsi fedélzeti kamerája pénteken délután. Az autós üldözés akkor kezdődött, amikor Ferencvárosban, a Szent István kórháznál egy nagy sebességgel érkező Renault nem adott elsőbbséget egy férfinek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, és majdnem elgázolta. Ezt látva egy arra járőröző rendőrpáros megkülönböztető fény- és hangjelzéssel próbálta megállítani a járművet. A sofőr azonban megállás nélkül továbbhajtott, ezért a járőrök követni kezdték – számolt be a megdöbbentő esetről a Police.hu.

Az autós üldözést rögzítette a járőrkocsi fedélzeti kamerája Fotó: részlet a videóból/Police.hu

A menekülő járművezető az Üllői úti felüljáró után szabálytalanul balra kanyarodott a Népliget irányába, ahol a sínekre hajtott. Az autót a padka megdobta, ezért az úttestre visszatérve nekiütközött három másik gépkocsinak. Az egyik vétlen autóban egy személy könnyebben megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A balesetet okozó járműből ezután négyen kiugrottak és elszaladtak. 

Futással ért véget az autós üldözés

Az immár gyalogosan menekülő 24 éves sofőrt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem két hallgatója egy közeli buszmegállóban feltartóztatta, majd átadta a rendőröknek. A férfi szintén könnyű sérülést szenvedett, így őt is kórházba vitték. Az anyósülésen utazó 22 éves férfit egy arra járó állampolgár tartotta vissza a hatóság megérkezéséig. 

Az intézkedés során mindkét fiatalembernél droggyanús anyagot találtak, az autó másik két utasát jelenleg is keresik a hatóságok.

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya a sofőr ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt indított büntetőeljárást, továbbá vizsgálják a járművezetést ittas és bódult állapotban, valamint az engedély nélküli vezetést is. A fiatal férfit a rendőrök őrizetbe vették.

A 22 éves utast a X. kerületi nyomozók kábítószer birtoklása és segítségnyújtás elmulasztása megalapozott gyanújával hallgatták ki.

A százhalombattai rendőrök január végén akartak igazoltatni egy autóst, ám a sofőr nem állt meg, inkább a menekülést választotta. A sebességhatárt jócskán túllépő száguldozás közben több közlekedési szabályt is megszegett, majd hajmeresztő módon még egy érdi vasúti átjáró tilos jelzésén is áthajtott.

 

 

