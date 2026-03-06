Rejtély Esztergomban: azonosítatlan holttest került elő, nyomoz a rendőrség

Az elmúlt napokban egy rejtélyes eset került fel a rendőrség nyilvántartásába: arról tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy azonosítatlan személy maradványaira bukkantak Esztergomban. A Kemma.hu megkeresésére reagált a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Újabb azonosítatlan holttestet találtak, ezúttal Esztergomban

Fotó: Illusztráció/Veol

Azonosítatlan eset Esztergomban: körözési eljárás indult

A rendőrség körözési adatbázisában jelent meg az információ, miszerint március 4-én egy ismeretlen személy maradványait találták meg a város területén.

A police.hu oldalon közzétett adatok szerint a megtalálás körülményeiről egyelőre kevés információ ismert. A nyilvántartásban még a biológiai nemet is ismeretlenként jelölték meg.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság vizsgálja az ügyet

A rendőrségi adatlap szerint a körözési eljárást az Esztergomi Rendőrkapitányság folytatja le. A hatóságok célja, hogy azonosítsák az elhunyt személyt, valamint tisztázzák a megtalálás körülményeit.

Az üggyel kapcsolatban a Kemma megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is.

Egyelőre nem közölnek több részletet

Tóth Anikó rendőr százados, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a megkeresésünkre azt mondta: jelenleg nem áll módjukban a körözési adatlapon szereplő információknál bővebb tájékoztatást adni.

A hatóságok ezért egyelőre csak a nyilvánosan közzétett adatokkal szolgálnak, a vizsgálat azonban továbbra is folyamatban van.

Senki nem tudja, ki lehet a fiatal férfi, akit halálra gázolt a TramTrain Hódmezővásárhelynél

A hatóságok a lakosság segítségét kérik az elhunyt azonosításához, mivel okmányok nem voltak nála. A férfi szerdán délután a Szeged felől Hódmezővásárhely irányába közlekedő TramTrain elé lépett. További információkat a halálesetről ITT találhat!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.