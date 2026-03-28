14 éves anya vezette ittasan halálba 1 éves gyermekét

A baleset egy virginiai autópályán történt és sajnos egy mindössze egyéves kisfiú életét követelte. A hatóságok szerint a járművet egy 14 éves lány vezette, aki elvesztette uralmát az autó felett. A jármű először letért az útról, majd korlátnak ütközött, végül átsodródott az autópálya másik oldalára – írta a People.

A balesetben a sofőr még csak tinédzser volt

Fotó: Pixabay (illusztráció)

A baleset tragikus következménnyel zárult

Az autóban utazott a tinédzser kisfia is, aki nem volt megfelelően bekötve. A mentők ugyan gyorsan a helyszínre érkeztek, de a gyermek súlyos sérüléseket szenvedett és néhány nappal később a kórházban életét vesztette.

A fiatal sofőr szintén megsérült, őt kórházba szállították. A vizsgálatok szerint nem használta a biztonsági övet és felmerült az ittas vezetés gyanúja is.

Súlyos következmények várhatók

A hatóságok több eljárást is indítottak az ügyben, többek között ittas és jogosítvány nélküli vezetés miatt és további vádak is felmerülhetnek, ahogy halad a nyomozás.

A tragédia különösen megrázó, hiszen a kisfiú nem sokkal később ünnepelte volna második születésnapját. A családtagok teljesen összetörtek a történtek után.

A családhoz közel állók és a közösségi médiában kommentelők is kiemelték az eset kapcsán, hogy a fiataloknak tisztában kell lenniük tetteik következményeivel és szankcionálnák a túl korai szexuális élet megkezdését is.

