14 éves anya vezette ittasan halálba 1 éves gyermekét

Egy hajnalban történt felfoghatatlan tragédia rázta meg a közösséget az Egyesült Államokban és a közösségi oldalak azóta is a felhasználók felháborodásától hangos. A baleset következményei is rendkívül súlyosak voltak és egy kisgyermek életét követelték.
A baleset egy virginiai autópályán történt és sajnos egy mindössze egyéves kisfiú életét követelte. A hatóságok szerint a járművet egy 14 éves lány vezette, aki elvesztette uralmát az autó felett. A jármű először letért az útról, majd korlátnak ütközött, végül átsodródott az autópálya másik oldalára – írta a People.

A balesetben a sofőr még csak tinédzser volt
A baleset tragikus következménnyel zárult

Az autóban utazott a tinédzser kisfia is, aki nem volt megfelelően bekötve. A mentők ugyan gyorsan a helyszínre érkeztek, de a gyermek súlyos sérüléseket szenvedett és néhány nappal később a kórházban életét vesztette.

A fiatal sofőr szintén megsérült, őt kórházba szállították. A vizsgálatok szerint nem használta a biztonsági övet és felmerült az ittas vezetés gyanúja is.

Súlyos következmények várhatók

A hatóságok több eljárást is indítottak az ügyben, többek között ittas és jogosítvány nélküli vezetés miatt és további vádak is felmerülhetnek, ahogy halad a nyomozás.

A tragédia különösen megrázó, hiszen a kisfiú nem sokkal később ünnepelte volna második születésnapját. A családtagok teljesen összetörtek a történtek után.

A családhoz közel állók és a közösségi médiában kommentelők is kiemelték az eset kapcsán, hogy a fiataloknak tisztában kell lenniük tetteik következményeivel és szankcionálnák a túl korai szexuális élet megkezdését is.

Ez idő alatt hazánkban pedig vádat emelt az ügyészség az ellen a sofőr ellen, aki teherautójával a szemközti sávba átlépve frontálisan tarolt le egy személyautót az 53-as főúton. A vétlen sofőr életét már nem tudták megmenteni, a halálos balesetet a hatóságok szerint több súlyos szabályszegés okozta.

 

