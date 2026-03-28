Képeken és videón a sokkoló baleset a 4-es főúton: csatornába zuhant az autó

Szombat délelőtt súlyos havária történt Püspökladány térségében. A baleset a 4-es főút 178-as kilométerszelvényénél történt, ahol egy autó a csatornába csapódott. A helyszínről a Haon.hu képeket és videót is közzétett.

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

Baleset a 4-es főúton: csatornába zuhant az autó

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a jármű az Orsolya csatorna egyik hídjánál sodródott le az útról, majd a vízbe zuhant. A becsapódás következtében az autó félig elmerült.

A helyszínen készült felvételeken jól látszik a vízbe csapódott autó, miközben a forgalmat félpályán korlátozzák.

A jármű vezetője saját erejéből ki tudott szállni, azonban a balesetben egy személy súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A helyszínre a püspökladányi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kivonultak, akik félpályás útlezárás mellett végzik a mentést és a műszaki beavatkozást.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

