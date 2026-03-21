Kiszakadt motor és gyerekülés hevert a pécsi horrorbaleset helyszínén – fotókkal

Pécs közelében, a 6-os főút 209-es kilométerénél három személyautó csapódott össze szombat délután. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak – tájékoztatott a Bama.hu.

Kiszakadt motor és autó alkatrészek a baleset helyszínén

Teljes útlezárás és mentőhelikopter a baleset helyszínén

A pécsi hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók gyorsan intézkedtek: áramtalanították a kocsikat, és egy embert feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínre mentő és mentőhelikopter is érkezett a sérültek ellátására. A járművekben összesen hatan utaztak.

A tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki egy sérültet

A baleset miatt az útszakaszt teljesen lezárták, a torlódás várhatóan órákig fennáll. A hatóságok vizsgálják az ütközés körülményeit.