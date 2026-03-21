Kiszakadt motor és gyerekülés hevert a pécsi horrorbaleset helyszínén – fotókkal

Szombat délután Pécs közelében három személyautó ütközött össze a 6-os főúton. A szerencsétlen baleset következtében az egyik járműből egy embert a tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki, a helyszínre mentő és mentőhelikopter is érkezett.
Teljes útlezárás és mentőhelikopter a baleset helyszínén
A pécsi hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók gyorsan intézkedtek: áramtalanították a kocsikat, és egy embert feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínre mentő és mentőhelikopter is érkezett a sérültek ellátására. A járművekben összesen hatan utaztak.
A baleset miatt az útszakaszt teljesen lezárták, a torlódás várhatóan órákig fennáll. A hatóságok vizsgálják az ütközés körülményeit.
