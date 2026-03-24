Csak egy kis autószerelésre készült a hajdúszoboszlói férfi, halálos baleset lett belőle

Mentőegységek vették körbe azt a hajdúszoboszlói ingatlant, ahol a tűzoltóknak kellett leemelniük egy gépjárművet egy emberről. A kiérkező szakemberek minden erőfeszítése ellenére az idős férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen belehalt a balesetbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrök kedd délben a hajdúszoboszlói Bródy Sándor utcába, ahol egy drámai életmentés vette kezdetét. A helyszínen egy autó alá szorult férfira bukkantak, akinek az életéért a kiérkező szakemberek megfeszített erővel küzdöttek a tragikus kimenetelű baleset után – írta a Haon.hu.

Szerelés közben érte halálos baleset a 70 éves férfit
Szerelés közben érte halálos baleset a 70 éves férfit
Fotó: HAON/ Tóth Imre

Vérfagyasztó baleset szerelés közben

Szörnyű tragédia helyszínévé vált kedd délben a hajdúszoboszlói Bródy Sándor utca, ahol egy 70 év körüli férfi saját gépjárműve alatt vesztette életét. 

A Haon megkeresésére a katasztrófavédelem közölte, hogy a helyi hivatásos tűzoltóknak kellett leemelniük az autót az áldozatról, majd átadták őt a mentőegységeknek. 

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai azonban már nem tudtak segíteni az idős férfin, a helyszínen csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A helyszíni fotók tanúsága szerint a tulajdonos éppen szerelte a járművét, amelynek egyik kerekét már le is szedte, amikor a kocsi váratlanul ráfordult. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a halálos baleset pontos körülményeit, bűncselekmény gyanúja az eddigi adatok alapján nem merült fel. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Miközben Hajdúszoboszlón egy szerencsétlen baleset követelt áldozatot az autója alatt, Hajdúszovátban egy megfékezhetetlen nádastűz okozott pánikot, amely miatt több családnak menekülnie kellett otthonaikból.

 

