zala vármegyében

Döbbenetes, miről hazudott egy zalai nő a rendőröknek – a történet gyorsan szétesett

22 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy 32 éves bérbaltavári nő telefonon érdekes történettel állt elő azzal kapcsolatban, amit szerinte egy másik autó okozott. Hamar kiderült, hogy a baleset bejelentés hazugság volt, a baleset valójában a nő figyelmetlensége miatt történt. A hatóság félrevezetése miatt viszont felelnie kell.
zala vármegyébentörténetzala vármegyei főügyészségkeszthelyi járási ügyészségbaleset bejelentésbejelentésbalesetautó

Zala Vármegyében nemrég történt egy eset, amelyben egy nő megpróbálta félrevezetni a hatóságot. A rendőrségnek mesélte el, hogy egy ismeretlen fehér autó szabálytalanul előzött, ezért ő hirtelen jobbra rántotta a kormányt és egy villanyoszlopnak hajtott. A telefonos baleset bejelentés hangzatos volt, de a hatóság hamar rájött, hogy semmi sem igaz a történetből – írta a Zaol.hu.

Eljárás indult a 32 éves nő ellen a kamu baleset bejelentés miatt
Fotó: Zaol.hu / Szakony Attila/Illusztráció

Hamis baleset bejelentés: kiderült, ki a valódi hibás

A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 32 éves nő 2025. augusztus 27-én tett bejelentést a rendőrségre és mindent úgy állított be, mintha egy szemből érkező, fehér autó miatt kellett volna elrántania a kormányt. A vizsgálat azonban gyorsan kimutatta, hogy a közúti balesetet nem a szabálytalanul előző gépkocsival történő ütközés elkerülése érdekében végzett manőver, hanem a vádlott figyelmetlensége okozta és semmilyen másik autó nem volt a helyszínen.

A Keszthelyi Járási Ügyészség emiatt hatóság félrevezetésének vétsége miatt emelt vádat ellene.

 

Akár Zala Vármegyében, akár máshol, egy dolog mindig ugyanaz: a hazugság előbb-utóbb lebukik. Ahogy a zalai nő telefonos baleset bejelentése gyorsan kiderült, úgy a hajdú-bihari postásnő trükkje sem maradt titokban.

 

