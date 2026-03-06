Döbbenetes, miről hazudott egy zalai nő a rendőröknek – a történet gyorsan szétesett

Zala Vármegyében nemrég történt egy eset, amelyben egy nő megpróbálta félrevezetni a hatóságot. A rendőrségnek mesélte el, hogy egy ismeretlen fehér autó szabálytalanul előzött, ezért ő hirtelen jobbra rántotta a kormányt és egy villanyoszlopnak hajtott. A telefonos baleset bejelentés hangzatos volt, de a hatóság hamar rájött, hogy semmi sem igaz a történetből – írta a Zaol.hu.

Eljárás indult a 32 éves nő ellen a kamu baleset bejelentés miatt

Fotó: Zaol.hu / Szakony Attila/Illusztráció

Hamis baleset bejelentés: kiderült, ki a valódi hibás

A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 32 éves nő 2025. augusztus 27-én tett bejelentést a rendőrségre és mindent úgy állított be, mintha egy szemből érkező, fehér autó miatt kellett volna elrántania a kormányt. A vizsgálat azonban gyorsan kimutatta, hogy a közúti balesetet nem a szabálytalanul előző gépkocsival történő ütközés elkerülése érdekében végzett manőver, hanem a vádlott figyelmetlensége okozta és semmilyen másik autó nem volt a helyszínen.

A Keszthelyi Járási Ügyészség emiatt hatóság félrevezetésének vétsége miatt emelt vádat ellene.

Akár Zala Vármegyében, akár máshol, egy dolog mindig ugyanaz: a hazugság előbb-utóbb lebukik. Ahogy a zalai nő telefonos baleset bejelentése gyorsan kiderült, úgy a hajdú-bihari postásnő trükkje sem maradt titokban.