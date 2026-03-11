Egy rosszul felmért előzés vezetett súlyos balesethez a 42-es számú főúton, amelynek részleteiről most számolt be az ügyészség. Az ütközés során többen is megsérültek, az ügyben pedig már vádat is emeltek a sofőr ellen – írta a Haon.hu.

Brutális baleset történt a 42-es úton

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a férfi 2025. április 17-én, kora délután autózott Földes felől Berettyóújfalu irányába. Az autóban utasként ott ült a felesége és két kiskorú gyermeke is.

Baleset lett az előzésből

A sofőr útközben meg akarta előzni az előtte haladó pótkocsis teherautót. Ehhez áttért a szemközti sávba, azonban nem mérte fel megfelelően, hogy elegendő hely és idő áll-e rendelkezésére az előzéshez. A manővert végül nem tudta befejezni, és frontálisan ütközött a szemből érkező személyautóval.

Az ütközés következtében a vétlen autó sofőrje és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett. Az egyik sérült sérülése ráadásul maradandó fogyatékosságot eredményezett. Az ügyészség szerint a sofőr KRESZ-szabályt sértett, és ez vezetett a baleset bekövetkezéséhez.

A Debreceni Járási Ügyészség a férfi ellen maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot.

Az ügyben a Berettyóújfalui Járásbíróság dönthet. Az ügyészség indítványa szerint a sofőr felfüggesztett fogházbüntetést kaphat, emellett meghatározott időre a járművezetéstől is eltilthatják.

