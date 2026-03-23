Súlyos baleset: gyerekekkel teli busz borult fel, kitört a pánik

Egy hétfő reggeli közlekedési helyzet vált hirtelen életveszélyessé, amikor egy busz nekiütközött egy álló járműnek. A baleset során több tucat gyermek tartózkodott a fedélzeten – írja a Bors.

A súlyos balesetben több tucat gyerekkel borult fel a busz

Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Baleset: gyerekekkel teli busz borult fel

A jármű egy gyorsforgalmi úton haladt, amikor egy út szélén, jelzés nélkül álló személygépkocsinak csattant. Az ütközés következtében a busz az oldalára borult.

A fedélzeten 42 ember utazott, közülük 38 gyermek. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek és megkezdték az ellátást.

Újraélesztésre is szükség volt

Az első információk szerint egy személy olyan súlyosan megsérült, hogy újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították.

A buszon utazó gyermekek közül ugyanakkor senki nem sérült meg, ami a körülményekhez képest rendkívüli szerencsének számít.

Lezárták az utat

A baleset Albota közelében, a Pitesti és Craiova közötti gyorsforgalmi úton történt. A Craiova regionális útkezelő közlése szerint az érintett szakaszt lezárták.

A rendőrség nyomozást indított a történtek pontos okainak feltárására. A gyermekeket egy másik járművel szállítják tovább.

Az esetről a Maszol számolt be.

