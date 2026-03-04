Brutális baleset Debrecenben: darut hívtak a villamos alá szorult kerékpáros holttestének kiszabadításához

Súlyos baleset történt Debrecenben, a Thomas Mann utcában, a Károlyi Mihály utca közelében, amikor egy kerékpárost ütött el a villamos. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a városi hivatásos tűzoltók és a mentési munkálatokhoz darut is kértek – írta a Bors.

A baleset tragédiával végződött

Fotó: Bors (illusztráció)

Baleset a 2-es villamos vonalán

A baleset miatt a 2-es villamos közlekedése ideiglenesen módosult. A DKV Zrt. tájékoztatása szerint a járatok csak a Nagyállomás és a Kálvin tér között közlekednek oda-vissza.

A Kölcsey Központ és a Doberdó utca közötti szakaszon villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat 2V jelzéssel. A Kálvin tér és a Kölcsey Központ között a villamosközlekedés átmenetileg szünetel.

Tragikus következmények

Helyi sajtóértesülések szerint a kerékpáros a történtek következtében azonnal életét vesztette. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához.

Hasonló tragédia a közelmúltban is történt Budapest IV. kerületében, ami a Szent István téri villamosmegállóban következett be, ahol egy férfit gázolt el a jármű.