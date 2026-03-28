Sokk a 4805-ös úton: árokba csapódott az autó Ebesnél – videó és fotók

Szombat délelőtt súlyos közlekedési incidens történt Debrecen és Hajdúszovát között. A baleset az ebesi elágazás közelében, a 4805-ös út 7-es kilométerszelvényénél történt, ahol egy autó az árokba csapódott – írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.
Baleset Ebesnél: árokba borult az autó
A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a jármű a tetején állt meg a baleset után. Az autóban ketten utaztak, mindketten megsérültek.
A balesetben egy személy könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.
A helyszínre a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították és átvizsgálták a járművet. A társhatóságok is kiérkeztek, az érintett útszakaszt félpályán lezárták a beavatkozás idejére.
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
