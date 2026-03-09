Durva baleset Egernél: a roncsból kimászó sofőrt magára hagyták az autósok – galériával

Súlyos közlekedési baleset történt a 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között múlt csütörtökön. A történtek után baleset helyszíne mellett több autós is elhaladt anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a sérült férfinak – írja a Heol a Borsra hivatkozva.

Súlyos baleset a 25-ösön: senki sem törődött a roncsból kimászó sofőrrel

Fotó: Pap Zsolt/Heol

Baleset a 25-ös főúton Eger közelében

Az autó vezetője információk szerint vezetés közben rosszul lett, ezért járművével letért az útról. A kocsi végül felborult, és a tetején állt meg az út menti árokban.

A sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, mégis megpróbált önerőből kijutni a roncsból.

A beszámolók szerint utolsó erejét összeszedve kimászott az összetört autóból.

Autósok mentek el a sérült férfi mellett

A történtek után több autó is elhaladt a helyszín mellett, azonban jó ideig senki sem állt meg, hogy segítséget nyújtson vagy mentőt hívjon.

Pedig a környéken élők szerint a 25-ös főút ezen szakasza nem számít kihaltnak, rendszeresen járnak rajta autósok.

A balesetet szenvedett jármű egy feltűnő, kék autó volt, amely közvetlenül az út mellett feküdt az árokban.

Végül egy nő állt meg segíteni

A Bors beszámolója szerint néhány perc elteltével egy nő állt meg a helyszínen, és azonnal a sérült férfi segítségére sietett.

Nem sokkal később egy másik férfi is odafutott, miközben értesítették a mentőket és a tűzoltókat.

A helyiek szerint sokakat megrázott az eset, és többen felháborítónak tartják, hogy ennyi autós ment el a súlyosan sérült férfi mellett.

Kórházba vitték a sérült sofőrt

A sérült férfihoz végül mentő érkezett, akik kórházba szállították a nyugdíjast.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az eset helyszínén készült képeket ide kattintva tudja megtekinteni!

