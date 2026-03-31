Halálra gázolt egy munkást az M3-as metró az alagútban

Elhalasztották a Pesti Központi Kerületi Bíróságon annak a tragikus balesetnek a tárgyalását, amelyben egy elszabadult pótkocsi elgázolt három munkást. Az egyik villanyszerelő életét már nem tudták megmenteni. A döntésre azért került sor, mert a járművezető védője a perbeszédek előtt további két tanú meghallgatását indítványozta, amit a bíróság elfogadott. A tárgyalást így szeptember 17-re napolták el – írta a Borsonline.hu.

Fotó: BKK

Halálos baleset az M3-as metró felújításán

A történet 2021 júliusáig nyúlik vissza. Az M3-as metró felújításán dolgozó két férfi – egy diszpécser és egy járművezető – egy vontatóval három pótkocsit mozgatott egy lejtős szakaszon. A probléma ott kezdődött, hogy a kötelező fékpróba elmaradt. A fizika pedig nem az a műfaj, ami ezt szó nélkül hagyja: a szerelvény elszabadult, és három munkást sodort el. Ketten megúszták könnyebb sérülésekkel, egy villanyszerelő viszont nem élte túl.

Az ügyészség szerint ez gondatlan veszélyeztetés, ami halált okozott. A diszpécser, már az előkészítő ülésen beismerte felelősségét és lemondott a tárgyalás jogáról, így vele szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki. A járművezető azonban nem érzi magát felelősnek, ezért az ő esetében tárgyalásra van szükség.

Ügyvédje szerint a védence nem hibázott olyan módon, ami közvetlenül a tragédiához vezetett.

Szinte naponta látom magam előtt az egészet. Minden szakmai előírást betartottam. Szerencsére, ez elhunyt kollégámat a tragédia után nem láttam. Ha láttam volna, azt nem lettem volna képes ép ésszel túlélni. Rettentően sajnálom a villanyszerelőt”

– mondta el a járművezető. Az elhunyt villanyszerelő édesanyjával lakott, akiről ő gondoskodott. A baleset óta az idős asszony egy otthonban él, mivel önellátásra nem képes.

