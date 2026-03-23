Gyermekülés menthetett életet a soltvadkerti kamionos baleset során

Súlyos közúti tragédia történt hétfő délelőtt az 54-es főúton, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze Soltvadkert térségében. A helyszínre a földi mentőegységek mellett mentőhelikoptert is riasztottak az életveszélyes sérültek ellátására a brutális baleset után.
Hétfő délelőtt Soltvadkert és Bócsa között, az 54-es főút 39-es kilométerszelvényénél történt a súlyos ütközés, amelyben összesen öten voltak érintettek. A mentőegységek nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, hogy ellássák a két járműben utazókat a drámai baleset után – írta a Baon.hu.

Mentőhelikoptert riasztottak a balesethez
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Mentőhelikopter vitte a soltvadkerti baleset súlyos sérültjét

Hatalmas erőkkel vonultak ki a mentőegységek az 54-es főútra, ahová Kiskőrösről és Kiskunmajsáról három mentőautó, Soltvadkertről pedig a tűzoltók érkeztek, sőt egy mentőhelikopter is leszállt a helyszínen. A hatóságok félpályás útlezárás mellett végezték a mentést, miközben a szakemberek egy súlyos és két könnyebb sérültet láttak el a drámai baleset után.

A legsúlyosabb állapotban egy idős hölgy volt, aki a személyautó hátsó ülésén utazott; őt légi úton szállították a kecskeméti kórházba. 

A kocsiban egy kisgyermek is tartózkodott, akit a szabályos rögzítésnek köszönhetően vélhetően csak megfigyelésre vittek a kiskunhalasi sürgősségi osztályra a szerencsés kimenetelű, de ijesztő baleset helyszínéről.

A tragédia pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálata hivatott tisztázni. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Miközben a soltvadkerti mentőegységek még a súlyos sérültek ellátásán dolgoztak, egy másik városban is döbbenetes események zajlottak, ahol a felelőtlen sofőr és utasai iratokat és telefonokat hátrahagyva menekültek el a hajnali baleset helyszínéről.

 

