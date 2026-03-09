Vérlázító, amit ez a győri sofőr tett, miután elgázolt egy gyalogost

A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik egy súlyos baleset miatt. Egy sofőr elgázolt egy gyalogost, majd ahelyett, hogy megállt volna segíteni, egyszerűen elhajtott a helyszínről – számolt be a Borsonline.hu.

Baleset történt Nyúlon: a rendőrség keresi a gázoló sofőrt

Fotó: Pexels.com

A baleset áldozata súlyos sérüléseket szenvedett

A Győri Rendőrkapitányság ismeretlen gépjárművezető ellen indított büntetőeljárást segítségnyújtás elmulasztása miatt.

A baleset 2026. március 2-án, 17 és 18 óra között történt Nyúlon, a Rákóczi telep útszakaszon. A Tag út felől Győrújbarát irányába haladó járművezető nem vette észre az úttesten haladó gyalogost, aki a földre esett és súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrség mindenkitől várja a segítséget, aki látta az esetet, vagy bármilyen információval rendelkezik a sofőrről. Jelentkezni lehet a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), névtelenség biztosítása mellett a 06-96-417-329-es telefonszámon, az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es központi segélyhívón.