Fák közé csapódott egy autó: súlyos baleset Hajdúböszörménynél – képekkel és videóval

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Tragédiával indult a március Hajdú-Bihar vármegyében, amikor egy személyautó letért az útról és a fák közé sodródott. A baleset a 3506-os úton történt, a mentők és a tűzoltók is a helyszínre siettek, de az ütközés halálos kimenetelű volt. A hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit.
Vasárnap délután fának csapódott egy személyautó a Hajdúböszörmény Hajdúvid városrészét és Hajdúhadházat összekötő útszakaszon – írja a hajdú-bihari hírportál. A baleset a 3506-os út 1-es és 2-es kilométerszelvénye között történt, ahol a jármű letért az útról és a fák közé sodródott. 

Durva baleset Hajdúböszörménynél
Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

A baleset a 3506-os úton történt

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. A raj feszítővágó segítségével egy embert kiemelt a ronccsá tört gépkocsiból, majd áramtalanította a járművet.

A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a jármű irányíthatatlanná válását és az ütközést. A baleetről készült helyszíni fotókat ITT tudja megtekinteni.

