Fák közé csapódott egy autó: súlyos baleset Hajdúböszörménynél – képekkel és videóval

Vasárnap délután fának csapódott egy személyautó a Hajdúböszörmény Hajdúvid városrészét és Hajdúhadházat összekötő útszakaszon – írja a hajdú-bihari hírportál. A baleset a 3506-os út 1-es és 2-es kilométerszelvénye között történt, ahol a jármű letért az útról és a fák közé sodródott.
A baleset a 3506-os úton történt
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. A raj feszítővágó segítségével egy embert kiemelt a ronccsá tört gépkocsiból, majd áramtalanította a járművet.
A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a jármű irányíthatatlanná válását és az ütközést. A baleetről készült helyszíni fotókat ITT tudja megtekinteni.
