Hajnali ámokfutás Kunfehértónál: elmenekültek a helyszínről, de minden iratot és telefont otthagytak – képek

Hétfő hajnalban történt az incidens Kunfehértó környékén, amikor az 5412-es úton egy száguldó autó egy ház előtt parkoló járműnek csapódott, majd az árokba repült. A baleset után a sofőr és utasai azonnal elmenekültek a helyszínről, a hatóságok pedig nagy erőkkel keresik az elkövetőket.
Jánoshalma felől egy egyenes útszakaszon haladt az a gépkocsi, amely eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, majd az út menti árokba hajtva elszabadult. A jármű a kerítés mellett állt meg, miután egy ház előtt parkoló autónak ütközött, és többször is megpördült a rejtélyes baleset során – írta a Baon.hu.

A baleset után azonnal elmenekültek a helyszínről
Fotó: Baon.hu/Pozsgai Ákos 

Biztonsági kamera vette fel a balesetet

Egy biztonsági kamera rögzítette a hétfő hajnalban történt esetet. A roncsból hárman másztak ki, majd azonnal elmenekültek, ám a kocsiban felejtett telefonok, iratok és adásvételi szerződés alapján a rendőrség már keresi a vélhetően bajai elkövetőket a különös baleset után.

A rombolást csak reggel vette észre a ház előtt parkoló autó tulajdonosa, aki munkába menet szembesült azzal, hogy saját járművét is összetörték. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Mialatt a kunfehértói cserbenhagyók után kutatnak a hatóságok, egy másik vármegyében végzetes tragédia történt, amikor egy traktor hídfőnek ütközött és a sofőr életét már nem tudták megmenteni a súlyos baleset helyszínén.

 

