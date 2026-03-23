Hajnali ámokfutás Kunfehértónál: elmenekültek a helyszínről, de minden iratot és telefont otthagytak – képek

Jánoshalma felől egy egyenes útszakaszon haladt az a gépkocsi, amely eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, majd az út menti árokba hajtva elszabadult. A jármű a kerítés mellett állt meg, miután egy ház előtt parkoló autónak ütközött, és többször is megpördült a rejtélyes baleset során – írta a Baon.hu.

A baleset után azonnal elmenekültek a helyszínről

Biztonsági kamera vette fel a balesetet

Egy biztonsági kamera rögzítette a hétfő hajnalban történt esetet. A roncsból hárman másztak ki, majd azonnal elmenekültek, ám a kocsiban felejtett telefonok, iratok és adásvételi szerződés alapján a rendőrség már keresi a vélhetően bajai elkövetőket a különös baleset után.

A rombolást csak reggel vette észre a ház előtt parkoló autó tulajdonosa, aki munkába menet szembesült azzal, hogy saját járművét is összetörték. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

