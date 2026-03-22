Vérfagyasztó látvány Rábahídvégnél: csak egy kettészakadt őz és egy kiégett roncs maradt a pénteki balesetből – képek

Egy motoros elé kiugró őz okozott láncreakciót és végzetes tragédiát a Rábahídvég és Sorokpolány közötti útszakaszon. Egy Szombathely felé tartó motoros előbb a vaddal, majd egy szemből érkező autóval ütközött össze. A becsapódás erejétől a gépkocsi az árokba repült és azonnal lángra lobbant, a benne ülő két nőnek pedig csak az utolsó pillanatban sikerült kimenekülnie a tűzhalál elől a drámai baleset helyszínén – írta a Vaol.hu.

Az ideai év egyik legbrutálisabb balesete történt pénteken Rábahídvég és Sorokpolány között

Halálos baleset Rábahídvégnél

Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa a Tények megkeresésére közölte, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni a motoroson, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal meghalt. Az árokba csapódó és kigyulladt autóból kimenekülő két nőt a helyszíni ellátás után zúzódásos kar- és mellkasi sérülésekkel szállították kórházba a tragikus baleset után. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

