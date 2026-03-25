baleset

Emberéletet követelt Soltnál a baleset, mert a vétkes sofőr fittyet hányt a szabályokra

Vádat emelt az ügyészség az ellen a sofőr ellen, aki teherautójával a szemközti sávba átlépve frontálisan tarolt le egy személyautót az 53-as főúton. A vétlen sofőr életét már nem tudták megmenteni, a halálos balesetet a hatóságok szerint több súlyos szabályszegés okozta.
Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség az ellen a sofőr ellen, aki 2024 áprilisában a megengedett sebességet jelentősen túllépve okozott tragédiát az 53-as főúton. A férfi Akasztó felől Solt irányába tartott teherautójával, amikor a szemközti sávba áttérve frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vétlen autósnak esélye sem volt a túlélésre, a becsapódás után kocsijával a vízelvezető árokba repült és a helyszínen életét vesztette. A hatóságok szerint a sofőr felelőtlensége és gyorshajtása vezetett a végzetes kimenetelű baleset bekövetkezéséhez – írta az Index.hu.

Két évvel ezelőtt, áprilisban okozott halálos balesetet a felelőtlen sofőr
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Súlyos büntetést kértek az 53-as főúti halálos baleset okozójára

A vétlen sofőr a helyszínen életét vesztette, a teherautó utasai közül pedig ketten súlyosan, egy személy pedig könnyebben sérült meg a brutális ütközésben. 

Az ügyészség szerint a vádlott figyelmen kívül hagyta a KRESZ alapvető szabályait, hiszen nem az útviszonyoknak és a vonalvezetésnek megfelelő sebességgel közlekedett, amikor átsodródott a szemközti sávba.

A Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a férfi ellen. Indítványukban felfüggesztett fogházbüntetést és a járművezetéstől való eltiltást kértek a vádlottra, akinek a bűnösségéről végül a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

Miközben a bíróság az 53-as főúton történt halálos baleset felelőséről dönt, egy másik tragikus szerencsétlenség is sokkolta a közvéleményt, ahol egy férfi saját autója szerelése közben vesztette életét, miután a megemelt jármű váratlanul rázuhant.

 

