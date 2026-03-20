Sokkoló képeken a Törökszentmiklósnál történt halálos baleset

Csütörtökön halálos baleset történt az M4-es autóúton, Törökszentmiklósnál, amikor egy konyári férfi kamionja áttörte a szalagkorlátot és az árokban állt meg. A sofőr életét nem sikerült megmenteni – írta a Haon.hu.

Nem élte túl a balesetet a kamion sofőrje

Fotó: Szolnok HTP

A rendőrség közlése szerint a jármű Debrecen felől érkezett Szolnok irányába, amikor a tragédia történt. A szoljon.hu beszámolója szerint a helyszínre érkező mentőhelikopter sem tudta megmenteni a körülbelül 70 éves férfi életét.

A helyszínen készült képeket IDE kattintva tudják megtekinteni.