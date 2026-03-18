Hat embert taroltak le a járdán: a debreceni pokolra még a tűzoltók sem tudtak felkészülni

Debrecen egyik forgalmas utcáján 2024 márciusában, a délutáni csúcsforgalomban egy pillanatnyi figyelmetlenség vezetett a felfoghatatlan tragédiához. Egy csekély közlekedési rutinnal rendelkező sofőr a megengedettnél gyorsabban hajtott, majd egy elhibázott, szabálytalan sávváltás során nekiütközött a mellette haladó autónak. Az ütközéstől mindkét jármű irányíthatatlanná vált, és a járdára sodródva hat vétlen gyalogost taroltak le. A megrázó baleset során hárman vesztették életüket, egy ember súlyosan megsérült, ketten pedig könnyebb sérülésekkel élték túl a gázolást. Az ügyészség most halálos tömegszerencsétlenség okozása miatt emelt vádat a sofőr ellen – írta a Ügyészség.hu.

Fotó: Kálmánczhelyi Ákos / Magyarország Ügyészsége

Hat év fogházat kértek a halálos balesetet okozó nő ellen

A Debreceni Járási Ügyészség benyújtotta a vádiratot a három ember életét követelő gázolás ügyében. Az indítvány szerint amennyiben a nő a bíróság előtt beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalásról, hat év fogházbüntetést kaphat, emellett véglegesen eltiltanák a vezetéstől.

A tragikus kimenetelű baleset során a vádlott autója egy másik járművel ütközve sodródott a járdára, ahol hat gyalogost tarolt le.

A helyszíni szemle során készült fotók hűen tükrözik a pusztítás erejét, amely végül három sértett halálához vezetett.

Fotó: Napló-archív

A tűzoltók eredetileg úgy tudták, hogy beszorult sérült nincs, csak több sebesült ellátása vár rájuk, ám a Faraktár utcai látványra semmilyen előzetes információ nem készíthette fel a szakembereket. Bár rutinfeladatnak indult a vonulás, az őket a helyszínen fogadó drámai valóság minden képzeletüket felülmúlta. A Katasztrófavédelem magazinjában két tűzoltó idézte fel a debreceni tragédia megrázó pillanatait, ahol a járdán heverő eszméletlen emberek látványa még a tapasztalt mentőket is próbára tette.

Nagy Ferenc főtörzsőrmester bevallotta, a sokk után elgondolkodott a pályaelhagyáson, míg Szatmári Zoltán zászlósnak édesapaként kellett tartania az infúziót egy később elhunyt kisfiú mellett.

A vizsgálatok szerint a három ember életét követelő balesetet egy 19 éves, kezdő sofőr okozta, aki ellen kettőnél több ember halálát eredményező közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás. A balesetről készült képeket a Haon.hu oldalán, ide kattintva tekinthetik meg.