Hat embert taroltak le a járdán: a debreceni pokolra még a tűzoltók sem tudtak felkészülni

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két évvel a debreceni Faraktár utcai tragédia után a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség vádat emelt a három halálos áldozatot követelő gázolás ügyében. A vádirat szerint egy tapasztalatlan sofőr szabálytalansága okozta a városból kivezető főúton történt megrázó balesetet.
balesetkatasztrófavédelemhalálos balesetautódebrecentragédia

Debrecen egyik forgalmas utcáján 2024 márciusában, a délutáni csúcsforgalomban egy pillanatnyi figyelmetlenség vezetett a felfoghatatlan tragédiához. Egy csekély közlekedési rutinnal rendelkező sofőr a megengedettnél gyorsabban hajtott, majd egy elhibázott, szabálytalan sávváltás során nekiütközött a mellette haladó autónak. Az ütközéstől mindkét jármű irányíthatatlanná vált, és a járdára sodródva hat vétlen gyalogost taroltak le. A megrázó baleset során hárman vesztették életüket, egy ember súlyosan megsérült, ketten pedig könnyebb sérülésekkel élték túl a gázolást. Az ügyészség most halálos tömegszerencsétlenség okozása miatt emelt vádat a sofőr ellen – írta a Ügyészség.hu.

A balesetben hárman életüket vesztették
Fotó: Kálmánczhelyi Ákos /  Magyarország Ügyészsége 

Hat év fogházat kértek a halálos balesetet okozó nő ellen

A Debreceni Járási Ügyészség benyújtotta a vádiratot a három ember életét követelő gázolás ügyében. Az indítvány szerint amennyiben a nő a bíróság előtt beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalásról, hat év fogházbüntetést kaphat, emellett véglegesen eltiltanák a vezetéstől. 

A tragikus kimenetelű baleset során a vádlott autója egy másik járművel ütközve sodródott a járdára, ahol hat gyalogost tarolt le. 

A helyszíni szemle során készült fotók hűen tükrözik a pusztítás erejét, amely végül három sértett halálához vezetett.

Bár a tűzoltók úgy indultak el, hogy nem lesznek autóba szorult sérültek, a baleset helyszínén a látványra semmilyen képzés nem készíthette fel őket
Fotó: Napló-archív

A tűzoltók eredetileg úgy tudták, hogy beszorult sérült nincs, csak több sebesült ellátása vár rájuk, ám a Faraktár utcai látványra semmilyen előzetes információ nem készíthette fel a szakembereket. Bár rutinfeladatnak indult a vonulás, az őket a helyszínen fogadó drámai valóság minden képzeletüket felülmúlta. A Katasztrófavédelem magazinjában két tűzoltó idézte fel a debreceni tragédia megrázó pillanatait, ahol a járdán heverő eszméletlen emberek látványa még a tapasztalt mentőket is próbára tette. 

Nagy Ferenc főtörzsőrmester bevallotta, a sokk után elgondolkodott a pályaelhagyáson, míg Szatmári Zoltán zászlósnak édesapaként kellett tartania az infúziót egy később elhunyt kisfiú mellett. 

A vizsgálatok szerint a három ember életét követelő balesetet egy 19 éves, kezdő sofőr okozta, aki ellen kettőnél több ember halálát eredményező közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás. A balesetről készült képeket a Haon.hu oldalán, ide kattintva tekinthetik meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!