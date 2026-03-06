Hármas karambol után kamion tarolt le egy villanyoszlopot

Igencsak eseménydúsra sikerült a péntek délután Salgótarján belvárosában. Egy kamion kidöntött egy villanyoszlopot egy áruház közelében, nem messze onnan pedig három autó ütközött össze a forgalmas úton. A két baleset miatt a közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kellett számítaniuk a város központi részein – írta a Nool.hu.

Több baleset is bénítja a forgalmat Salgótarjánban

Fotó: Vendel Lajos/Nool.hu

Baleset a kereszteződésben: kamion döntött ki egy oszlopot

Az egyik baleset az Alkotmány út és a Karancs út kereszteződésében történt, egy üzlet közelében. Információk szerint egy árut szállító kamion kanyarodás közben letarolt egy betonoszlopot, amely az úttestre dőlt.

A helyszínen a rendőrök és a tűzoltók is megjelentek, az egyik sávot pedig lezárták a forgalom elől, hogy biztonságosan elvégezhessék a műszaki mentést. A kidőlt oszlop és a mentési munkálatok miatt jelentős torlódás alakult ki a környéken.

Három autó is összetört a város másik pontján

Mindeközben a belváros másik forgalmas útján, a Rákóczi úton három autó ütközött össze. A karambol szintén a délutáni csúcs idején történt, így hamar feltorlódott a forgalom.

A hatóságok tájékoztatása szerint a járművekben anyagi kár keletkezett, a forgalmat pedig ideiglenesen félpályán, rendőri irányítás mellett engedték tovább.

A műszaki mentéshez a helyi tűzoltókat is riasztották, akik segítettek a forgalmi akadályt jelentő járművek eltávolításában.

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel haladjanak, hiszen a mentési munkálatok és a megnövekedett forgalom miatt könnyen alakulhatnak ki újabb torlódások.

Az ügyészségen pedig egy olyan ügyet tárgyaltak, ami egy áruház parkolójában vette kezdetét, amikor egymásnak esett két férfi. Egyikük többszöri büntetőfékezés után megpróbálta leszorítani a másik gépkocsit az útról, ez vezetett a konfliktushoz.