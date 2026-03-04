Megrázó baleset az M1-esen: román kamionos okozott halálos balesetet

Az M1-es autópályán történt súlyos közlekedési baleset miatt vádat emeltek egy kamionsofőr ellen. A halálos ütközés akkor történt, amikor a kamion sávváltás közben egy kisbusz elé került – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

Halálos baleset okozása miatt kell felelnie a román sofőrnek

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Halálos baleset az M1-es autópályán

A vádirat szerint a 47 éves román kamionsofőr 2025 januárjában az M1-es autópályán közlekedett Budapest felől Hegyeshalom irányába. A férfi Győr térségében a belső sávba hajtott át, azonban nem győződött meg megfelelően a mögötte érkező forgalomról. A kamionos így nem vette észre a mögötte körülbelül 130 km/h sebességgel haladó bolgár rendszámú kisbuszt, amelyben heten utaztak.

A kisbusz vezetője észlelte a sávváltó kamiont és fékezni kezdett, azonban az ütközést már nem tudta elkerülni. A jármű végül a kamion félpótkocsijának hátuljába csapódott. A baleset következtében három utas súlyos, egy pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

Egy utas belehalt sérüléseibe

Az egyik utas olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházi kezelése során életét vesztette.

A Győri Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a román kamionsofőr ellen. Amennyiben bűnösnek találják, a férfit akár öt évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik. Az ügyben a döntést várhatóan a Győri Járásbíróság hozza meg.

