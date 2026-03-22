Gyalogos-aluljáróba zuhant egy Audi, de ami ezután történt, az felháborító

Nem mindennapi baleset sokkolta vasárnap a szlovákiai Kassát, amikor a Moldavská úton egy személyautó áttörte a korlátot, és egy gyalogos-aluljáróba zuhant. Szerencsére senki sem sérült meg, de a kár jelentős: az aluljáró és a jármű is súlyosan megrongálódott – írta a Blikk.hu.

A rendőrség tájékoztatása szerint

a sofőr a baleset után nem állt meg, elmulasztotta a kötelező bejelentést, és eltűnt a helyszínről. Az előzetes becslések szerint a kár összesen mintegy 13 ezer eurót tesz ki, ami átszámolva körülbelül 5 millió 115 ezer forint.

A hatóságok jelenleg a baleset körülményeit vizsgálják, és továbbra is keresik a felelős sofőrt.