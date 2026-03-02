Tanulóvezetőre zuhant egy kidőlt fa Hódmezővásárhelyen – galériával

Komoly riadalmat okozott hétfő délelőtt egy váratlanul kidőlő fa. A baleset miatt a káosz percek alatt alakult ki Hódmezővásárhelyen, egy hatalmas fatörzs a gyalogátkelőnél az úttestre borult – írja a Delmagyar.

Kidőlt fa Hódmezővásárhelyen, hatalmas baleset lehetett volna belőle

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar

Balesetveszély a tanulóvezető jármű előtt

Az eset hétfőn 11 óra előtt történt Csongrád-Csanád vármegyében. A kidőlt fa éppen egy tanulóvezető jármű és egy oktató teherautó előtt dőlt az útra, teljesen elzárva a haladási irányt. A forgalom rövid idő alatt megbénult, a járművek feltorlódtak, a gyalogátkelő környékén sem lehetett biztonságosan közlekedni.

A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték a műszaki mentést. A vastag, elkorhadt törzset feldarabolták, majd eltávolították az úttestről, hogy helyreálljon a közlekedés. A munkálatok idejére ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be.

Korábban is felmerült, hogy Hódmezővásárhelyen több túlkoros, elkorhadt fa jelenthet veszélyt a közlekedésre. A mostani balesetveszély szerencsére nem járt személyi sérüléssel, de ismét ráirányította a figyelmet a megelőző ellenőrzések fontosságára.

A lakosság attól tart, hogy egy hasonló eset legközelebb súlyosabb következményekkel járhat.

A balesetről a helyszíni fotókat ITT tudja megtekinteni!

Tömegkarambol bénította a forgalmat hétfő reggel az M0-áson

Torlódással indult a hétfő reggel az autópályán, ahol jelentős fennakadásokra kell számítaniuk az autósoknak. Négy kilométeres kocsisor alakult ki az M0-ás érintett szakaszán egy baleset miatt.