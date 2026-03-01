Családi baleset Kiskunmajsánál: ronccsá tört az autó, az édesanya súlyosan megsérült – képekkel és videóval

Vasárnap reggel fának ütközött egy Suzuki Kiskunmajsa és Kistelek között, az 5411-es út 1-es kilométerszelvényének közelében. A baleset akkor történt, amikor a sofőr eddig tisztázatlan okok miatt elvesztette uralmát a jármű felett. A családi drámáról a Bács-Kiskun vármegyei hírportál közölt részleteket.

A durva balesetben az édesanya sérült meg a legsúlyosabban Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Súlyos sérülést szenvedett az édesanya a balesetben

A kocsi a jobb oldali útpadkára sodródott, majd a fás, erdős területre hajtott, ahol több fának is nekiütközött. Az autó a becsapódás következtében szinte teljesen összeroncsolódott.

Helyszíni információk szerint a járműben egy édesanya és két gyermeke utazott. A baleset során a nő súlyosan megsérült, őt és hétéves gyermekét a tűzoltók emelték ki a roncsból.

A 14 éves gyermek az egyik oldalsó ablakon keresztül tudott kimászni az utastérből. A kiérkező mentősök a helyszíni ellátást követően mindhármukat a kiskunhalasi kórház traumatológiai osztályára szállították.

A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem tudni, mi okozta a jármű irányíthatatlanná válását.

A baleset helyszínén készült fotók ide kattintva tekinthetőek meg.

