Baleset: elütötték a kislányt, egy katona rohant a segítségére

A kislányt Debrecenben, a Kishegyesi úton egy gyalogátkelőhely közelében ütöttek el. A baleset során a gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az eszméletét is elvesztette – írja a hajdú-bihari hírportál.

Papp Ádám őrmester sietett a balesetet szenvedett kislány segítségére Fotó: Facebokk/MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred

Baleset Debrecenben: egy katona mentette meg a kislányt

A történtekről a MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred számolt be közösségi oldalán. Mint írták, Papp Ádám őrmester szolgálat után haladt autójával a Kishegyesi úton, amikor lassuló forgalomra és egy gyalogátkelőnél kialakult tömegre lett figyelmes.

A katona azonnal megállt, kirakta az elakadásjelző háromszöget, majd a helyszínre sietett.

A látvány megrázó volt: a kislány eszméletlenül feküdt az úton, több fejsérülést is szenvedett.

Papp Ádám őrmester nem volt felkészületlen, hiszen harctéri életmentő képzéssel rendelkezik. Saját egészségügyi felszerelését használva azonnal megkezdte az ellátást.

Tudta az őrmester, hogy mit csinál

Gerincsérülés gyanúja miatt a testet nem mozgattam, a fejen lévő vérzések csillapítására kötszert használtam, illetve a nyak rögzítésére sínt alkalmaztam

– idézték a katonát.

A sérült kislány időközben magához tért, azonban zavart állapotban volt, többször is megpróbált felkelni. A katona megnyugtatta, miközben folyamatosan ellátta a sérüléseit, egészen addig, amíg a mentőszolgálat megérkezett.

A mentők átvették a sérült ellátását, a katona pedig részletes tájékoztatást adott az addigi beavatkozásokról. A rendőrség később felvette az adatait, és megköszönte a gyors és szakszerű segítségnyújtást.

A beavatkozás kulcsszerepet játszhatott abban, hogy a kislány állapota stabilizálódjon.

