Ennyin múlott a komlói horrorbaleset, elkerülhető lett volna a tragédia

Tragikus baleset történt kedden délelőtt Komló központjában, a Városháza tér közelében. A környéket rövid időn belül lezárták, a helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoztak, miközben egy fehér sátor jelezte, hogy halálos baleset történt– írta a Borsonline.hu.

A nyugdíjas azonnal meghalt a balesetben

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Nem a zebránál történt a baleset

Sajtóértesülések szerint egy idős nő vesztette életét, miután egy kamion elütötte az úttesten. A baleset nem a kijelölt gyalogátkelőnél történt, hanem attól néhány méterre. Úgy tudni, az asszony a zebra közelében próbált átjutni az út túloldalára, amikor a teherautó érkezett. A beszámolók alapján a jármű vezetője feltehetően nem vette észre időben a gyalogost, így következett be az ütközés. Szemtanúk szerint a kamion maga alá gyűrte és elsodorta az idős nőt, aki beszorult a jármű alá és az métereken keresztül sodorta magával.

Megeshet, hogy csak elsodorta a nénit, aki nagyon szerencsétlenül a kamion alá esett. Ilyenkor meglehet, hogy a sofőr tényleg észre sem veszi, mi történt. Itt áldozat a kamionos és az idős hölgy is

– mondta el egy helyi lakos. A környéken haladó autósok vették észre, hogy valami nincs rendben. Dudálással és villogással próbálták felhívni a sofőr figyelmét a történtekre. Végül egy szemből érkező autós a teherautó elé kanyarodva kényszerítette megállásra a járművet.

A helyszínre rövid időn belül kiérkeztek a mentők, azonban az idős nő életét már nem tudták megmenteni.

A jármű alá szorult testet a műszaki mentést végző tűzoltók emelték ki speciális eszközök segítségével. Az eset kapcsán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is megerősítette, hogy a komlói és pécsi hivatásos tűzoltók végezték a mentési munkálatokat. A baleset miatt a környéken ideiglenes forgalomkorlátozás lépett életbe.

A postáról jött ki, de nem ment el a zebráig, hanem itt akart átszaladni a túloldalra. Nagyon sokan csinálják ezt. Vagy körforgalom kellene ide vagy egy másik zebra

– közölte egy helybéli.