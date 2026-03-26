Ilyet is ritkán látni: álló autónak csapódott egy kamion az M1-esen – videó

Egy korábbi műszaki mentés miatt alakult ki éetveszélyes helyzet az M1-es autópályán. Azután történt meg a baleset, hogy amikor egy autós indokolatlanul megállt a leállósáv közelében, és egy kamion már nem tudta kikerülni.
Óriási káosz tört ki az M1-es autópályán 2023 szeptemberében, amikor egy jármű az árokba hajtott. A tűzoltók és a kamionmentő a leállósávban álltak, előttük pedig a közútkezelő autója. A balesetre egy tábla három nyelven is figyelmeztetett, de még a magyar, az angol és a német sem sem volt elég egyértelmű egyeseknek – írta a Kisalföld.hu.

Mentés közben történt újabb baleset az M1-esen
Fotó: Ügyészség.hu

Egymást követték a balesetek

Ebben a kaotikus helyzetben egy román állampolgárságú sofőr a belső sávból a külsőbe húzódott, majd megállt a tűzoltó és a kamionmentő közötti szakaszon, anélkül, hogy erre bármilyen oka lett volna. Ekkor egy bolgár sofőr 80–85 km/órával közelített a külső sávban a kamionjával. 

Bár észrevette az álló kocsit, a kialakult helyzetet már csak késve, hirtelen kormányrántással és vészfékezéssel próbálta elkerülni. Az ütközést nem tudta megakadályozni, a kamion a személyautó hátuljának csapódott.

A karambol következtében a kocsi megpördült és nekiütközött a leállósávban álló kamionmentőnek, míg a vétkes sofőr kamionja a szalagkorlátnak ütközött

A személyautó sofőrje súlyos sérülést szenvedett.

Az ügyészség a Komáromi Járásbíróságnak azt javasolta, hogy a kamionossal szemben közúti baleset gondatlan okozásának gyanúja miatt tárgyalás nélkül rendelje el a járművezetéstől való eltiltást.

 

