Ilyet is ritkán látni: álló autónak csapódott egy kamion az M1-esen – videó

Óriási káosz tört ki az M1-es autópályán 2023 szeptemberében, amikor egy jármű az árokba hajtott. A tűzoltók és a kamionmentő a leállósávban álltak, előttük pedig a közútkezelő autója. A balesetre egy tábla három nyelven is figyelmeztetett, de még a magyar, az angol és a német sem sem volt elég egyértelmű egyeseknek – írta a Kisalföld.hu.

Mentés közben történt újabb baleset az M1-esen

Egymást követték a balesetek

Ebben a kaotikus helyzetben egy román állampolgárságú sofőr a belső sávból a külsőbe húzódott, majd megállt a tűzoltó és a kamionmentő közötti szakaszon, anélkül, hogy erre bármilyen oka lett volna. Ekkor egy bolgár sofőr 80–85 km/órával közelített a külső sávban a kamionjával.

Bár észrevette az álló kocsit, a kialakult helyzetet már csak késve, hirtelen kormányrántással és vészfékezéssel próbálta elkerülni. Az ütközést nem tudta megakadályozni, a kamion a személyautó hátuljának csapódott.

A karambol következtében a kocsi megpördült és nekiütközött a leállósávban álló kamionmentőnek, míg a vétkes sofőr kamionja a szalagkorlátnak ütközött.

A személyautó sofőrje súlyos sérülést szenvedett.

Az ügyészség a Komáromi Járásbíróságnak azt javasolta, hogy a kamionossal szemben közúti baleset gondatlan okozásának gyanúja miatt tárgyalás nélkül rendelje el a járművezetéstől való eltiltást.