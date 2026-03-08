Hírlevél
baleset

Öt kilométeres a dugó a sztrádán – ezt a szakaszt jobb, ha elkerüli

8 órája
Reggel dugó alakult ki az M5-ös autópályán Kisteleknél, miután egy kamion és egy vontató összeütközött. A baleset miatt a Szeged felé vezető sávot lezárták.
Reggel baleset történt az M5-ös autópályán Kistelek közelében, ezért a Szeged irányába tartó oldalt lezárták – tájékoztatott a Blikk.hu. Az ütközés nem sokkal 7 óra előtt következett be a sztráda 144-es kilométerénél.

A balesetben egy kamion és egy vontató ütközött
A balesetben egy kamion és egy vontató ütközött
Fotó: Illusztráció/Nool.hu

A katasztrófavédelem közlése szerint egy kamion és egy vontató jármű karambolozott. A műszaki mentést a kisteleki hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik, a helyszínre mentőegység is érkezett. A rendőrök a helyszínelés és a mentési munkálatok idejére teljesen lezárták a Szeged felé vezető szakaszt. A forgalmat a kisteleki lehajtónál terelik el.

