Széttört bukósisak az út mellett: alig kezdődött el a szezon, máris meghalt egy motoros

Gyakorlatilag az idei első meleg, napsütéses tavaszi hétvégén halálos tragédiába torkollt egy motoros első útja. A férfi alig tett meg néhány métert a családi házától, amikor iszonyatos baleset érte, egy villanyoszlopnak ütközött. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de hiába. A tragédia körülményeiről most a Nyíregyházi Rendőrkapitányság számolt be – írta a Szon.hu.

Széttört bukósisak az út mellett: a motoros csak pár métert tett meg a tavaszi napsütésben, amikor oszlopnak csapódott és meghalt. A napkori baleset áldozata 32 éves volt

Fotó: Sipeki Péter

Széttört bukósisak a baleset helyszínén

A baleset áldozata egy 32 éves fiatalember volt, aki a házuk közelében egy villanyoszlopnak ütközött.

Csak az első köröket szerette volna megtenni a tavaszias napsütésben, de a célját már nem érte el. A saját utcájából sem jutott ki, amikor bekövetkezett a végzetes baleset

– idézte fel a beszélgetés szomorú apropóját Morvai Szabolcs rendőr alezredes.

Halálos motorbaleset Napkoron, a tavasz első napján. A hideg aszfalton megcsúszhatott a motor

Fotó: Szon.hu

A rendőrtiszt szerint hiába volt napsütéses idő, a körülmények még messze voltak az ideálistól.

A motorozás szempontjából ugyanis nem a levegő, hanem az aszfalt hőmérséklete a döntő tényező. Ez határozza meg a gumiabroncsok tapadását, mert 10°C alatti aszfalton a gumik nem tudnak megfelelően felmelegedni, így a tapadás drasztikusan lecsökken

– mutatott rá a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. Kiemelte: a hideg útfelületen megnő a féktávolság, egy hirtelen gázadás vagy egy kanyarodás során a motor pillanatok alatt megcsúszhat.

Biztonságos tapadásról csak tartós, 15-20°C feletti levegőhőmérsékletnél beszélhetünk, amikor az aszfaltnak is van ideje átmelegedni.

A rendőrség arra kéri a motorosokat, hogy a szezonkezdet előtt ne csak a szabadságvágyra hallgassanak, hanem fordítsanak kiemelt figyelmet a biztonságra. A hosszú téli pihenő után a fékek és a gumiabroncsok állapota kritikus lehet, ezért a műszaki ellenőrzés elengedhetetlen, ahogy a védőfelszerelés is.