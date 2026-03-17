A vádirat szerint a 63 éves nő 2025. július 19-én este autóval közlekedett egy Zala vármegyei mellékúton, Búcsúszentlászló felől a 76-os főút irányába. A Zaol.hu beszámolója alapján a nő kifordult egy motoros elé, balesetet okozva ezzel, majd elhajtott.

A baleset után az autós elhajtott a helyszínről, a motoros súlyos sérüléseket szenvedett

A baleset után megállás nélkül elhajtott a zalai nő

Amikor a 63 éves nő a kereszteződéshez ért, balra szeretett volna felkanyarodni a főútra. Az útkereszteződésnél egy STOP tábla figyelmeztette arra, hogy elsőbbséget kell adnia a főúton haladó járműveknek. A nő észrevett egy felé közeledő motorost, de rosszul mérte fel a távolságot és úgy gondolta, még ki tud fordulni elé. Lassan behajtott a kereszteződésbe, ekkor azonban már túl közel volt a motoros, aki hirtelen fékezni kezdett, hogy elkerülje az ütközést. A blokkoló fékezés miatt azonban elvesztette az irányítást a jármű felett, a motor az oldalára borult, majd az úton csúszva végül az árokban állt meg.

A baleset után az autót vezető nő észlelte, mi történt, mégsem állt meg. A motoros súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek több mint nyolc nap alatt gyógyulnak.

A vádirat szerint a nő egyszerűen továbbhajtott és nem ment oda a sérült motoroshoz. Nem nézte meg, hogy megsérült-e és azt sem, hogy szüksége van-e segítségre.

Az ügyészség szerint a történtek oka az volt, hogy az autós megszegte a KRESZ szabályait: nem adott elsőbbséget a főúton haladó motorosnak.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség végül közúti baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt emelt vádat a nő ellen.

