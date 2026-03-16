Szinte eltűnt a kisbusz eleje a földben, súlyos sérültjei is vannak a hétfői balesetnek (fotók)

Hétfő hajnalban baleset történt Nagyharsány közelében, az 5701-es úton, amikor egy kisbusz egy munkaterületen lévő gödörbe hajtott. A járműben tíz ember utazott, akiket a mentők a helyszínen elláttak, majd kórházba szállítottak – írta a Bama.hu.

Hét mentőegységet riasztottak a baleset helyszínére

Fotó: Katasztrófavédelem

A baleset sérültjeit kórházba szállították

A helyszínre hét mentőegységet riasztottak, a sérültek között négy nő és hat férfi volt, akik törésekkel és zúzódásokkal kerültek kórházba. A katasztrófavédelem két embert szabadított ki a járműből, a mentésről fotókat is közzétettek.

Több sérültet is kórházba szállítottak

Fotó: Katasztrófavédelem