A forgalmat elterelik, és a buszok sem járnak ebben a vidéki nagyvárosban

Baleset bénította meg a forgalmat vasárnap kora délután Pécsen, a Komlói úton, a meszesi iskola közelében. A rendelkezésre álló információk szerint három személyautó ütközött össze 13 és 14 óra között – írta a Bama.hu.

A baleset esetleges sérültjeiről még nem tudni

Fotó: Sándor Judit

Teljes útzár van érvényben a baleset után

Az ütközés után az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, így a közlekedés gyakorlatilag megállt a környéken. A helyszínre rövid időn belül mentők és rendőrök is kiérkeztek. A torlódás gyorsan kialakult, a forgalmat a közeli mellékutcák felé terelik, ami azonban csak részben enyhíti a helyzetet.

A buszközlekedés jelenleg szünetel, az arra közlekedőknek hosszabb várakozásra kell számítaniuk. A fennakadások előreláthatóan több órán át is eltarthatnak.

A baleset pontos körülményei és az esetleges sérülések egyelőre nem ismertek. A Bama megkereste a hatóságokat, amint hivatalos tájékoztatás érkezik, beszámolunk róla.

