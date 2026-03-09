Pulykák lepték el Kecskemétnél az autópályát egy baleset miatt

Hétfő reggel pulykákat szállító kamionról zuhantak az úttestre az állatok Kecskemétnél, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető felhajtójánál. A rakomány kiszabadulása miatti baleset forgalmi akadályt és torlódást okozott az érintett útszakaszon – írta a Kecskemét365.hu.

Pulykák szenvedtek balesetet az M5-ös autópályán

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Pulykaszállítmányal történt baleset

Az Útinform tájékoztatása szerint a Kecskemét-Dunaföldvár csomópontban, az M5-ös autópálya 85-ös kilométerénél található Budapest felé vezető felhajtóágat teljesen lezárták. Egy kamionról az úttestre hullott a rakomány, ezért a műszaki mentés idejére az érintett szakaszt elzárták a forgalom elől. A hatóságok fokozott óvatosságot kérnek az úton közlekedőktől a baleset érintette területen.

