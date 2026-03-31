Távolsági busz bombázta le az autó hátulját Hajdú-Biharban – fotókkal

Autóbusz és személygépkocsi ütközött össze kedd délután. A baleset helyszínére a mentőket is riasztani kellett.
Nagy baleset történt kedd délután Téglás határában. A 4-es főút és a Dózsa György utca kereszteződésében autóbusz és személygépkocsi karambolozott – számolt be a Haon.hu.
A Debrecenből Nyíregyházára tartó busz közel harminc utasáért mentesítő járat érkezett, az autóban utazó két ember egyikét a mentők vizsgálták. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a személyautót.
