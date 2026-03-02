Hírlevél
A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

baleset

Több karambol is lassítja a forgalmat az M1-esen

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Biatorbágy közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók. Egymást követően két baleset is történt a sztrádán.
Összeütközött két kisteherautó és két személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 20-as kilométerszelvénynél. Az utoléréses baleset helyszínére a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak ki – írja a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Borsonline.hu.

Már a hét első napján baleset nehezíti a haladást az M1-es autópályán
Már a hét első napján baleset nehezíti a haladást az M1-es autópályán 
Fotó: illusztráció / Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A közelben egy másik, hasonló baleset is történt, ott egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött. A raj áramtalanítja a járműveket és megszünteti a forgalmi akadályt.

Szombaton is volt baleset az M1-esen

A mostanihoz nagyon hasonló események történtek február utolsó napján, amikor három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 37-es kilométerszelvényénél, Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. Összesen kilencen utaztak a karambolban érintett járművekben, egyikük a roncsba szorult. Nem sokkal korábban pedig ugyanitt egy másik közúti szerencsétlenség is bekövetkezett.

 

